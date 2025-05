El CB Navàs Viscola comença contundent la fase d'ascens (55-87)

El CB Navàs Viscola ha iniciat la fase d'ascens a Segona FEB amb un cop d'autoritat. L'equip bagenc s'ha imposat en l'estrena amb contundència a l'EB Vila-Real per 55-87, en un partit en què han estat clars dominadors del marcador des del principi. L'altre partit del mateix grup s'ha decidit per menys marge: el CB Getafe s'ha imposat al Castillo de Gorraiz Valle de Egües per 79-74.

La propera jornada podria ja aclarir molt l'ascens del CB Navàs Viscola. Aquest divendres a 1/4 d'11 del matí, els navassencs juguen contra el CB Getafe, en un enfrontament que podria ser definitiu en cas de victòria del CB Navàs.

La fase d'ascens a Segona FEB consta de grups de quatre equips que s'enfronten entre ells a mode de lliga a una sola volta. Els partits es juguen a Saragossa tres matins seguits. El campió de cadascun d'aquests grups aconsegueix l'ascens directe. Els dos segons s'enfronten entre ells, en aquest cas el diumenge, i qui venç també puja de categoria.