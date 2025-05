El CB Navàs Viscola perd contra el CB Getafe i es complica l'ascens a Segona FEB (77-83)

El CB Navàs Viscola ha perdut contra el CB Getafe, 77-83, un partit clau per aconseguir l'ascens a Segona FEB per via directa, i dissabte haurà de guanyar al Valle de Egües per quedar segon i pujar a través de l'eliminatòria de diumenge.

Contra el Getafe, el CB Navàs ha començat el partit amb molta força, posant-se quinze punts per sobre a final del primer quart, 27-12. Tot seguit, però, les tornes s'han girat i en els següents deu minuts els madrilenys han demostrat que no deixarien perdre el partit fàcilment. Així, el marcador a la mitja part era de 39-32.

L'equilibri i la curta diferència s'ha mantingut a la represa, però un últim quart molt encertat en atac dels jugadors del Getafe han confirmat la remuntada i gairebé s'han assegurat el lideratge del grup i, per tant, l'ascens directe.