Manresa honorarà el llegat de Víctor Feliu amb la Medalla de la Ciutat

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest setembre els tràmits per concedir, a títol pòstum, la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu Ferrer. L'activista, referent del moviment veïnal i defensor incansable dels drets socials, va morir el 19 d'agost passat. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha expressat el seu suport absolut i ha animat totes les entitats de la ciutat a sumar-se a la iniciativa.
Un reconeixement de ciutat per una trajectòria exemplar
Tots els grups municipals de Manresa han acordat per unanimitat iniciar el procés per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu Ferrer. La proposta es presentarà al ple del 24 de setembre i s'espera l'aprovació definitiva al següent ple, previst per al 16 d'octubre. L'Ajuntament obrirà un període d'adhesions perquè entitats i col·lectius locals puguin sumar-se formalment a la iniciativa. L'objectiu, segons fonts municipals, és que el reconeixement sigui "el màxim d'ampli, divers i integrador possible" i representi el clam ciutadà que ja s'ha manifestat des de diversos sectors. Més endavant es fixarà la data d'un acte públic per lliurar oficialment la medalla.
Nascut el 1950 a l'Ametlla de Merola i veí de Manresa des de 1974, Feliu va ser un dels fundadors de l'Associació de Veïns del barri de la Plaça Catalunya, des d'on va contribuir a millorar serveis, equipaments i espais públics. Va tenir un paper actiu en la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, participant en nombroses mobilitzacions per la millora dels barris, el foment de la participació ciutadana i la cohesió social. També va destacar per la seva implicació en la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran, especialment els darrers anys, convertint-se en una veu constant a favor dels drets socials i la dignitat de les persones grans.
Suport unànime del teixit veïnal
La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha celebrat la decisió municipal, afirmant que la concessió de la medalla és "una justa resposta al compromís, l'honestedat i la generositat" de Feliu. En el seu comunicat, l'entitat destaca que Víctor Feliu "va dedicar esforços incansables a millorar la qualitat de vida als barris i a defensar els drets socials" i anima totes les associacions de la ciutat a adherir-se a la proposta. La Federació subratlla que aquest reconeixement no només homenatja una persona concreta, sinó també "el moviment veïnal i les lluites col·lectives" que han contribuït a fer de Manresa una ciutat més cohesionada i solidària.
Guardons i reconeixements previs
La trajectòria de Feliu ja havia estat reconeguda abans de la seva mort. El 2024, el Consell Municipal de les Persones Grans li va atorgar el seu premi anual, lliurat per l'alcalde Marc Aloy en un acte emotiu en què Feliu va rebre una llarga ovació. Aquell mateix any, la Creu Roja li va concedir el Premi Santi Vidal, que posa en valor la dedicació a la comunitat i la solidaritat envers els col·lectius més vulnerables. Aquestes distincions, segons l'Ajuntament, reflectien el profund respecte i admiració que el seu treball havia generat entre veïns, entitats i institucions.
Un llegat de compromís i solidaritat
L'Ajuntament de Manresa ha remarcat que Feliu va ser "un home de conviccions fermes, tenaç i perseverant", que fins als darrers dies de la seva vida va continuar treballant per una ciutat més justa i inclusiva. La seva implicació en moviments socials i veïnals ha deixat una empremta duradora en el teixit associatiu local. La Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic vol ser, segons el consistori, "una manera de fer visible la gratitud de Manresa cap a un ciutadà que ha contribuït de manera decisiva a enfortir la participació, la solidaritat i el sentit de comunitat".
Aquest homenatge també serveix per recordar el valor de les lluites veïnals i socials en la construcció d'una ciutat més participativa. Per a molts manresans, Víctor Feliu simbolitza la força col·lectiva i el compromís desinteressat per al bé comú. Amb aquest gest, la ciutat vol garantir que el seu exemple continuï inspirant futures generacions.