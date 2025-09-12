Rècord de participació a la desena Transenyera de Castellbell i el Vilar amb 450 inscrits

La Transenyera de Castellbell i el Vilar, celebrada dijous amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, ha reunit 450 participants -100 més que en l'última edició- consolidant-se com una cita esportiva de referència. La jornada, marcada per un ambient festiu i bones condicions meteorològiques, va incloure una cursa exigent de muntanya i una caminada popular, i va retre homenatge al regidor Ferran Valdés.
Una participació que supera totes les previsions
La desena edició de la Transenyera ha marcat un abans i un després per a aquesta prova esportiva de Castellbell i el Vilar. Amb 450 inscrits, l'esdeveniment ha crescut de manera significativa respecte a l'edició anterior, quan es van registrar 350 participants. Dels participants d'enguany, 350 van optar per la caminada popular de 8 quilòmetres, mentre que 100 corredors i corredores van disputar la cursa de muntanya. Jordi Poch i Jennifer Baeza es van imposar en les categories masculina i femenina, respectivament.
Recorreguts exigents i vistes privilegiades
La Transenyera combina esport i paisatge en un format que agrada tant a corredors com a caminaires. La cursa de muntanya, amb un recorregut de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres, travessa alguns dels punts més emblemàtics del terme municipal, regalant als participants espectaculars vistes de Montserrat. La caminada popular, més assequible, proposava un circuit de 8 quilòmetres obert a tots els públics. El dia esplèndid i el bon ambient van fer de la cita un esdeveniment completament rodó.
Homenatge a Ferran Valdés i suport del teixit local
Un dels moments més emotius de la jornada va ser l'homenatge al regidor Ferran Valdés, figura clau per a la creació de la Transenyera fa deu anys. L'esdeveniment va recordar el seu impuls inicial i el compromís amb l'esport i la comunitat local.
L'organització, a càrrec de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i de l'Associació Cultural i Esportiva Les Guineus, ha agraït la implicació d'una setantena de voluntaris i la col·laboració de més de 60 comerços i empreses locals i comarcals. També s'ha reconegut la participació de diversos col·lectius, com els Geganters de Castellbell i el Vilar, Diables Els Resistents, Associació dels Fills i Amics del Burés, Amics de l'Església de la Bauma, diari Castellvilarenc, Motorclub 3B, la Guàrdia Municipal i tots els equips que hi han treballat incansablement.
Una cita esportiva consolidada
Amb aquesta edició de rècord, la Transenyera es consolida definitivament com una de les activitats esportives més destacades del calendari local, convertint-se en un punt de trobada que uneix esport, natura i comunitat en un entorn privilegiat. L'èxit d'aquesta desena edició fa preveure que la Transenyera continuarà creixent i esdevenint una tradició per a Castellbell i el Vilar i el conjunt de la comarca.