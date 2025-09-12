12 de setembre de 2025

Societat

Tall de trànsit en un tram del carrer Era Firmat de Manresa, a partir de dilluns

Amb motiu de treballs elèctrics a càrrec de l'empresa E-Distribución

  • Imatge d'arxiu d'unes obres al carrer de l'Era Firmat -

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 09:45
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 09:48

L'Ajuntament de Manresa ha informat que el dilluns 15 de setembre, E-Distribución Redes Digitales reprendrà les obres al carrer de l'Era Firmat.

Aquestes obres comportaran diverses afectacions al trànsit. El tram del carrer de l'Era Firmat, entre el carrer Bonsuccés i el carrer Circumval·lació, quedarà tallat al trànsit de vehicles. Es garantirà l'accés i sortida de vehicles dels guals afectats des dels extrems on es farà el tancament del trànsit. L'estacionament quedarà prohibit a l'àrea afectada per les obres (zona blava).

La durada estimada dels treballs és de quatre setmanes.

