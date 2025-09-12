Tall de trànsit en un tram del carrer Era Firmat de Manresa, a partir de dilluns

L'Ajuntament de Manresa ha informat que el dilluns 15 de setembre, E-Distribución Redes Digitales reprendrà les obres al carrer de l'Era Firmat.\r\n\r\nAquestes obres comportaran diverses afectacions al trànsit. El tram del carrer de l'Era Firmat, entre el carrer Bonsuccés i el carrer Circumval·lació, quedarà tallat al trànsit de vehicles. Es garantirà l'accés i sortida de vehicles dels guals afectats des dels extrems on es farà el tancament del trànsit. L'estacionament quedarà prohibit a l'àrea afectada per les obres (zona blava).\r\n\r\nLa durada estimada dels treballs és de quatre setmanes.\r\n