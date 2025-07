Manresa intensifica la lluita contra el mosquit tigre amb una campanya de prevenció

L'Ajuntament de Manresa ha engegat una nova campanya de prevenció i informació amb l'objectiu de controlar la presència del mosquit tigre a la ciutat durant els mesos d'estiu. La iniciativa, impulsada per la regidoria de Salut, té com a finalitat reduir els punts de cria d'aquest insecte i minimitzar els riscos per a la salut pública associats a la seva presència.

Tríptics informatius i tasques de conscienciació

Una de les accions principals de la campanya és el repartiment de tríptics informatius, elaborats per la Generalitat amb la col·laboració de diversos ajuntaments i consells comarcals. Aquest material es distribuirà en punts estratègics de la ciutat, com ara edificis municipals, Centres d'Atenció Primària (CAP), farmàcies i altres espais amb gran afluència de públic.

La tasca informativa anirà a càrrec de dues agents cíviques, que també faran una feina de sensibilització entre la ciutadania per fomentar la prevenció i la implicació veïnal en el control del mosquit.

Control de fonts i recomanacions al cementiri

El pla d'acció inclou també la inspecció i el seguiment de les fonts públiques de la ciutat, per detectar possibles punts de cria i aplicar-hi mesures correctores si cal. A més, l'Ajuntament informarà als usuaris del cementiri municipal sobre la conveniència d'evitar col·locar flors amb aigua a l'exterior dels nínxols fins a finals d'octubre, per tal de no afavorir nous focus de reproducció.

Un insecte invasor amb risc sanitari

El mosquit tigre, originari del sud-est asiàtic, va ser detectat per primer cop a Catalunya l'estiu de 2004. És fàcilment identificable per les ratlles blanques que presenta al cap, cos i potes. A més de provocar molèsties per la gran quantitat de picades que causen les femelles, aquest insecte és capaç de transmetre malalties com el dengue, el virus Zika o el Chikungunya.

Tot i que la seva presència s'ha anat estenent per diversos municipis catalans, les autoritats recorden que el 80% dels punts de cria es troben en espais privats, i per tant, la col·laboració ciutadana és fonamental per frenar la seva proliferació.

Recomanacions per a la ciutadania

L'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva i recorda les principals mesures per prevenir el creixement del mosquit tigre:

Buidar habitualment recipients que puguin acumular aigua, com plats sota testos, joguines de jardí o piscines inflables.

Tapar amb tela mosquitera els safareigs, dipòsits i basses petites.

Eliminar l'aigua acumulada en espais on es puguin criar larves.

Utilitzar teles mosquiteres a les finestres i vestir roba de màniga llarga per evitar les picades.

En cas de patir picades, es recomana rentar i desinfectar la zona afectada i, si les molèsties persisteixen, consultar amb un professional sanitari per valorar el tractament més adequat.