«No m'esperava treure aquesta nota»: Martí Trullàs signa la millor selectivitat del Bages

Martí Trullàs Fernández, veí de Castellbell i el Vilar i alumne de l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, ha obtingut la millor qualificació de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) al Bages d'aquest curs 2025-26. Amb una nota d'accés de 13,786 sobre 14, començarà el curs vinent el grau de Física a la Universitat Autònoma de Barcelona, una decisió presa després de valorar també Matemàtiques, el doble grau de Física i Matemàtiques i Enginyeria Aeroespacial.
La millor nota de la comarca
Martí Trullàs Fernández és l'estudiant que ha aconseguit la millor nota de les PAU 2026 a la comarca del Bages. L'estudiant, veí de Castellbell i el Vilar, va cursar el Batxillerat Científic i Tecnològic a l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet. A la fase general de la selectivitat va obtenir una mitjana de 9,6, a la qual va afegir dos 10 a les proves específiques de Matemàtiques i Física. La seva nota d'accés, resultat de combinar la fase general amb l'expedient de batxillerat, és de 9,786, mentre que la nota d'admissió a la universitat s'enfila fins als 13,786 punts sobre 14.
Malgrat la magnitud del resultat, el mateix Martí admet que la sorpresa va ser enorme. "La veritat és que estic sorprès. No m'esperava treure la nota que vaig treure", explica. Si bé reconeix que un cop coneguda la nota, intuïa que podria situar-se entre les millors qualificacions de la comarca, assegura que "el que no m'esperava era arribar a aquesta nota".
De les matemàtiques a l'enginyeria... i finalment la Física
Amb un expedient que li obre les portes de pràcticament qualsevol grau científic, Trullàs va haver d'escollir entre diverses opcions igualment atractives. Va valorar estudiar Matemàtiques, el doble grau de Física i Matemàtiques o Enginyeria Aeroespacial a la UPC, però finalment s'ha decantat pel grau de Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Curiosament, admet que no hi ha hagut un únic motiu determinant. "No et sabria dir exactament per què", respon entre somriures quan se li pregunta per aquesta decisió. Tot seguit, però, hi reflexiona: "M'agraden molt les matemàtiques, però també m'agrada la seva aplicació al món real. La física és potser el punt més equilibrat entre les matemàtiques, que són molt abstractes, i l'aplicació pràctica".
Aquesta combinació entre teoria i realitat és la que l'ha acabat convencent. "No és una disciplina cent per cent aplicada, però tampoc és una cosa completament teòrica. Té aquest equilibri que em sembla molt interessant", resumeix.
Sense un futur tancat, però amb la recerca entre les opcions
Tot i tenir molt clar què vol estudiar, encara no sap quin camí professional seguirà després de la universitat. Les possibilitats són moltes i totes li desperten interès. "No ho tinc clar encara", admet. Entre les opcions hi ha tant la investigació científica com diferents branques de l'enginyeria o fins i tot àmbits més vinculats a les matemàtiques. El sector aeroespacial és un dels camps que li criden l'atenció, però insisteix que prefereix mantenir la ment oberta abans de començar una etapa universitària que, probablement, li descobrirà nous interessos.
Tres setmanes d'estudi per arribar preparat
Malgrat els excel·lents resultats, Trullàs desmunta la idea que la selectivitat fos un simple tràmit. Explica que va preparar els exàmens amb temps per evitar arribar-hi saturat. "Vaig començar a estudiar entre dues i tres setmanes abans", explica. La seva estratègia era clara: "No volia arribar a l'última setmana col·lapsat perquè sabia que també era important descansar bé". Reconeix que va dedicar moltes hores a preparar les proves i considera que aquesta planificació va ser una de les claus del resultat.
Amb només 18 anys, ara deixa enrere una etapa especialment intensa. Després de l'alegria per la nota i de confirmar que és la millor del Bages, assegura que toca gaudir de l'estiu abans d'encetar una nova aventura acadèmica a Bellaterra.
"Exacte, ara vacances", respon amb senzillesa quan se li pregunta pels pròxims mesos. El setembre començarà una carrera exigent, però ho farà amb el millor aval possible: haver signat la millor selectivitat de tota la comarca.