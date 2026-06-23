El número 1 de la selectivitat del Bages de l'any passat es torna a examinar i encara treu més nota

Hi ha decisions vitals que demanen molta maduresa, i saber aturar-se quan aparentment tot el teu entorn camina sobre rodes n'és, sens dubte, una de les més difícils. Fa just un any, Pau Sellart Farré, alumne de l'Institut Cal Gravat, es convertia en el protagonista dels titulars comarcals en aconseguir la nota més alta de la selectivitat al Bages. Amb un 9,20 a la fase general i un expedient gairebé perfecte a la motxilla, el seu camí semblava perfectament traçat cap a les ciències pures, la tecnologia i les enginyeries. Però el futur no està escrit en pedra i la vocació profunda, de vegades, necessita un temps de respiració per acabar de brollar.
Coincidint amb la publicació de les notes de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'aquest curs, l'exalumne de Cal Gravat ha tornat a passar de manera silenciosa pels tribunals d'examen. I la jugada li ha sortit rodona. No només ha demostrat que la seva brillantor de l'any passat no era flor d'un dia, sinó que ha aconseguit superar la seva pròpia marca personal per fer un cop de volant radical a la seva trajectòria acadèmica.
El coratge de frenar a temps davant la inèrcia
Sellart va arrencar el curs universitari complint amb el guió previst i es va matricular a Enginyeria Informàtica. Tanmateix, el pas dels mesos i el contacte directe amb la realitat de les aules van començar a despertar-li els primers dubtes. Malgrat que les matèries del món de l'enginyeria li continuaven agradant, va admetre de seguida que la carrera no el convencia del tot. A les portes d'un futur que s'esperava tecnològic, el jove manresà va tenir la lucidesa i el coratge d'escoltar-se i frenar abans de deixar-se portar per la inèrcia del sistema.
Lluny de tancar el curs amb desgana, va decidir completar el primer semestre per rebre els coneixements i, automàticament després, va tancar aquella etapa per obrir un nou horitzó cap a l'àmbit de la salut. L'objectiu passava a ser la facultat de Medicina. En aquest canvi de rumb íntim hi ha jugat un paper clau el seu entorn més proper. Segons relata el mateix estudiant, descobrir aquesta nova passió té molt a veure amb el referent de la seva mare, que és metgessa i es va convertir en la inspiració directa per fer aquest canvi de rumb tan significatiu.
L'èpica de tancar-se a l'habitació a estudiar un batxillerat diferent
Si canviar de carrera a mitjan curs ja suposa una sotragada emocional, el repte de Pau Sellart era doblement complex per una qüestió purament tècnica. Com que ell havia cursat el batxillerat cientificotecnològic, no disposava de la base ni de les assignatures específiques de la branca de la salut que ponderen al màxim per accedir a les facultats de Medicina, famoses precisament per tenir unes notes de tall altíssimes. Per solucionar-ho, el jove va dedicar tot el segon semestre de l'any a preparar-se pel seu compte els exàmens de Física i de Biologia.
Estudiar Biologia des de zero, sense haver agafat cap llibre de la matèria durant els dos anys d'institut, es presentava com un autèntic repte a contrarellotge. Però la determinació del jove manresà ha tornat a trencar motlles. Els resultats de la darrera selectivitat han estat incontestables, aconseguint un 10 absolut, una puntuació de matrícula d'honor, en cadascuna de les dues disciplines de la fase específica.
Aquest rendiment impecable ha capgirat per complet la seva situació a les llistes d'accés. L'any passat, amb el combinat de les assignatures del batxillerat tecnològic, la seva nota d'admissió s'havia quedat en un ja molt respectable 12,7. Enguany, però, gràcies a aquestes dues qualificacions màximes obtingudes per lliure, el manresà ha aconseguit elevar el seu llistó d'accés fins a un estratosfèric 13,4, una xifra que li obre de bat a bat qualsevol facultat del país.
Destinació: la Universitat Autònoma de Barcelona
Amb aquest bitllet cap a l'excel·lència comprat per segona vegada, el destí immediat de Sellart ja està decidit i el curs vinent començarà a estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Respecte al futur a mitjà termini i a quina especialitat mèdica acabarà triant, prefereix no posar-se pressió afegida i assegura que és una decisió que anirà madurant a mesura que vagi cremant les etapes del grau.
L'estudiant amb la millor nota del Bages de l'estiu passat ha demostrat que l'èxit acadèmic de veritat no consisteix només a clavar els exàmens quan toca, sinó a tenir la solidesa mental de recalcular la ruta de la teva vida si sents que el camí triat inicialment no és el teu. A més, lluny de tancar cap porta de manera definitiva, manté una ment oberta que demostra la seva passió polifacètica pels estudis, assegurant que no descarta reprendre els vincles amb l'enginyeria en un futur més llunyà. De moment, però, la bata blanca ja l'està esperant.