Sant Fruitós tanca amb èxit el curs de formació en ràdio amb una vintena de participants

Una vintena de persones han participat aquest curs 2024-25 en les sessions de formació en ràdio impulsades per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en col·laboració amb Ràdio Sant Fruitós. Aquesta proposta, que es va posar en marxa el setembre passat, ha permès als participants descobrir tot el procés de creació d'un programa radiofònic des de zero, des del guió fins a l'emissió en directe.

El projecte s'ha estructurat en tres blocs trimestrals dirigits per la periodista Anna Hernández. El primer bloc es va adreçar específicament a joves, mentre que els dos següents han estat pensats per a públic adult. En cadascun d'ells, els assistents han pogut aprofundir en aspectes com l'elaboració de guions, el funcionament tècnic de l'estudi de gravació, la locució, les entrevistes i les dinàmiques en directe.

Un programa estiuenc com a tancament de curs

Aquest dijous s'ha celebrat la darrera sessió formativa, i com a tancament del curs, els alumnes han gravat un programa especial dedicat a l'estiu. El programa s'emetrà aquest dissabte 14 de juny a les 12 del migdia a Ràdio Sant Fruitós (107.5 FM) i també es podrà escoltar en línia a través del seu web.

Aquesta producció final és fruit de deu setmanes de treball i posta en pràctica tots els coneixements adquirits. El format inclou una tertúlia i diverses seccions temàtiques, amb els mateixos participants assumint els rols de presentador, col·laboradors i tècnic de so. Una experiència immersiva que ja van viure els alumnes del segon bloc amb un programa en directe durant la Festa de l'Arròs.

Continuïtat de la formació

Atesa la bona acollida de la proposta i l'interès manifestat per diversos participants a seguir vinculats a l'emissora, l'Ajuntament ha anunciat que al setembre s'iniciarà un quart bloc formatiu, en aquest cas de nivell avançat, destinat a consolidar i ampliar els coneixements dels alumnes que ja han fet el curs. Paral·lelament, a partir del segon trimestre es reprendrà la formació de nivell inicial per a nous interessats.

Impuls a la ràdio local i al talent emergent

Des del consistori es valora molt positivament aquesta iniciativa, que ha esdevingut una eina de dinamització cultural i comunitària. La formació no només enriqueix la programació de l'emissora municipal amb nous continguts, sinó que també obre oportunitats a futurs col·laboradors i genera espais per al descobriment de noves veus i talents en el món de la comunicació local.