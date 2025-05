Aquest dimecres sonaran quatre sirenes de risc químic al Bages i s'enviaran senyals als mòbils

Aquest dimecres, 21 de maig a les 10 del matí, tindrà lloc la primera prova de les sirenes de risc químic d'aquest 2025. Es tracta de l'activació de les sirenes del sector químic de la Tordera, l'Aran, Anoia, Bages, Berguedà, la Selva i Girona, que sumen un total de setze sirenes. Al Bages en sonaran quatre, a Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet. A banda del so de les sirenes, els ciutadans d'aquestes zones també rebran prèviament una alerta de protecció civil als seus telèfons mòbils informant de la prova.

A l'inici de la prova, a les 10 del matí, s'enviarà l'alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils informant de la realització de la prova, i al cap d'uns minuts s'activaran les sirenes de risc químic amb el so de confinament (so ondulant com el d'una sirena d'ambulància). El so d'inici d'alerta (so de confinament) són tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. A la finalització de la prova (al cap de quinze minuts), s'activaran les sirenes de risc químic amb el so de fi de confinament (un so pla més agut).

En la mesura del possible, es recomana a la població que segueixi les pautes d'autoprotecció en cas d'accident químic: refugiar-se a casa o a l'immoble més proper, tancar portes i finestres, desconnectar tots els sistemes de ventilació i esperar la notificació de fi d'alerta.

Pel que fa a l'enviament de l'alerta de Protecció Civil als mòbils, la zona de recepció no coincidirà plenament amb la zona d'audició de les sirenes de risc químic, ja que la distribució de les antenes de telefonia que fan de repetidor i la cobertura de l'audició de les sirenes no coincideix plenament i possiblement abastarà un espai superior a la zona d'audició de les sirenes. Malgrat això, en un cas real, la ciutadania amb la informació de l'alerta podrà saber què està succeint, a quina zona i quina és la mesura, i per això podrien identificar si es troben en l'espai on caldria aplicar aquesta mesura.

Enquesta de recepció

Protecció Civil de la Generalitat crea a cada prova una enquesta per valorar l'audició de les sirenes i si s'ha rebut l'alerta al telèfon mòbil a les zones afectades. Aquesta enquesta es podrà respondre a través de qualsevol telèfon mòbil, és anònima i no recull dades personals però permet saber si les sirenes s'han escoltat i des d'on s'han escoltat. L'enllaç de l'enquesta, que estarà activa des del mateix dimecres és aquest.