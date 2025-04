Despleguen un dispositiu especial de seguretat i emergències per la celebració de la Solemnitat de la Moreneta

Els diferents cossos d'emergències i de seguretat desplegaran aquest cap de setmana un dispositiu especial amb motiu de la celebració de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat en el marc del mil·lenari de la fundació del monestir. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase de prealerta mentre que el recinte del monestir ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU). Tant dissabte com diumenge es preveu una alta mobilització i concentració de persones al monestir i l'objectiu de l'operatiu és que tots els actes previstos es desenvolupin sense incidències. S'establirà un Centre de Coordinació (CECOR) i es preveu que la màxima afluència de públic sigui diumenge amb la processó de la Moreneta.

El CECOR és el centre de coordinació de tot el dispositiu de seguretat i d'emergències de l'esdeveniment, i s'ubicarà a les oficines del Departament de Seguretat de Montserrat. Segons informa el Departament d'Interior, el centre de coordinació estarà operatiu des d'aquest dissabte a la tarda i fins diumenge al migdia.

Pel que fa als Mossos d'Esquadra, es desplegaran una vintena d'efectius i prop d'una desena de vehicles en el dispositiu de seguretat ciutadana, ordre públic i trànsit, en coordinació amb la resta de cossos i de l'Abadia. Per la seva banda, els Bombers comptaran amb recursos de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i també de la Regió d'Emergències Centre. Tant dissabte com diumenge s'activaran un vehicle lleuger i una Bomba Rural Pesant (BRP) amb un comandament, un conductor i quatre bombers del parc de Collbató. Aquest dispositiu es podrà completar, davant d'una emergència, amb els recursos habituals dels Bombers de la Generalitat. El SEM també estarà present al CECOR i mobilitzarà una unitat de la Unitat d'Intervenció i Suport (UIS).

Els Agents Rurals, per la seva banda, incrementaran la vigilància a l'espai natural del Parc Natural de Montserrat. Aquest dissabte dues patrulles amb quatre agents faran feines de vigilància i diumenge hi haurà una patrulla amb una parella d'agents. També hi participa el comandament de guàrdia de l'Àrea Regional de la Catalunya Central. Les tasques se centraran en la protecció de l'espai natural, fent incidència en el compliment de la normativa del parc i col·laborant amb el dispositiu de seguretat. A més, en el dispositiu de seguretat també hi participaran efectius de Protecció Civil de la Generalitat.

Dispositiu especial de trànsit per diumenge

El Servei Català de Trànsit ha previst per diumenge diverses mesures que reforçaran el dispositiu de seguretat ciutadana i de trànsit que efectuarà Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la mobilitat, a banda de les mesures habituals de retorn del cap de setmana en altres vies, se situaran dos panells informatius mòbils a la C-55 a l'altura de Monistrol de Montserrat, un en cada sentit de la marxa, per informar de retencions o qualsevol altra mesura que calgui indicar. A més, es donarà suport al dispositiu amb vols de l'helicòpter.