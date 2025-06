El Bages registra onze incendis durant la revetlla de Sant Joan

El Bages ha registrat només onze incendis durant la revetlla de Sant Joan, entre les 8 del vespre del 23 de juny i les 2 de la matinada de l'endemà, 24. D'aquests, set han estat incendis de vegetació i quatre els han patit elements urbans, segons els Bombers de la Generalitat.

La xifra, tot i ser important per a un període de només sis hores, queda molt lluny de la quantitat d'incendis que s'han viscut a les comarques més poblades de Catalunya i fins i tot respecte de comarques amb menys habitants. A comarques centrals, els Bombers han actuat per vint-i-un incendis a l'Anoia, catorze a Osona, set al Berguedà, però només per a un al Solsonès i cap al Moianès o al Lluçanès.

Aquestes xifres queden molt lluny de les comarques que han patit més incendis: el Vallès Occidental ha registrat 243 incendis, el Barcelonès, 182, i el Maresme, 146.