El migdia més calent deixa tres incendis al Bages i el Moianès

Aquest dimecres ha estat el dia més calorós en el que portem d'any al Bages i el Moianès, amb temperatures màximes que han arribat als 38°C a municipis com Artés. L'onada de calor ha arribat acompanyada de condicions molt adverses per al risc d'incendi i, de fet, durant el migdia i la tarda s'han declarat tres focs en diferents punts del territori, dos al Bages i un al Moianès. Tots tres han estat controlats sense causar ferits, però sí amb afectacions a vehicles i zones de vegetació, que en alguns casos han estat atacats pels Bombers amb mitjans aeris.

Un vehicle s'incendia a l'Eix Transversal, a Rajadell

El primer avís ha arribat cap a 1/4 d'1 del migdia a la carretera C-25 (Eix Transversal), al terme de Rajadell. Un turisme ha patit una combustió espontània mentre circulava, i les flames l'han calcinat totalment. L'incendi del vehicle ha acabat afectant també la vegetació de la banda lateral de la via, cremant uns 200 metres quadrats de matolls.

Els Bombers de la Generalitat han actuat ràpidament i poc després han pogut extingir el foc. No hi ha hagut cap persona ferida, però la imatge del cotxe completament cremat i el fum al voral ha alertat diversos conductors que transitaven per aquesta via. El trànsit s'ha vist afectat puntualment durant les tasques d'extinció.

Extingit l'incendi d'un vehicle que ha cremat al voral de la C-25, al km 124, a Rajadell (avís 12.16h @112). Ha cremat també vegetació propera a la via. No hi ha hagut ferits.



3 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/1N06mU06HF — Bombers (@bomberscat) June 11, 2025

Mitja hectàrea cremada a Sant Quirze Safaja

Poc després, a les 2 del migdia, es declarava un incendi forestal al terme de Sant Quirze Safaja (Moianès), a la carretera BV-1485, al punt quilomètric 7. Les flames, que s'han iniciat a tocar de la via, han pujat pel vessant d'un turó amb rapidesa, empeses per la calor i la sequedat extrema del terreny.

Els Bombers hi han desplegat fins a quatre mitjans aeris i catorze vehicles terrestres per frenar l'avanç del foc, i a 2/4 de 5 de la tarda han pogut donar-lo per estabilitzat. Els treballs han consistit en encerclar el perímetre i assegurar que no hi havia risc de reproducció, especialment un cop tallat el subministrament de la línia elèctrica que passava per la zona. A hores d'ara, continuen treballant-hi setze dotacions terrestres per assegurar l'extinció completa.

L'incendi forestal està dins del terme municipal de Sant Quirze Safaja. Està actiu i crema en baixa intensitat. En aquests moments, tenim mobilitzats 4 #MAER i 14 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/UgAcT3SWFi — Bombers (@bomberscat) June 11, 2025

Cinc cotxes i rostolls cremats a l'Hotel Món de Sant Benet

El tercer foc del dia s'ha produït a 3/4 de 4 de la tarda, a l'aparcament de l'Hotel Món de Sant Benet de Bages, al terme de Sant Fruitós de Bages. En aquest cas, les flames han afectat cinc vehicles estacionats i una zona propera de rostolls i matolls secs. Tres dotacions dels Bombers s'hi han desplaçat i han extingit les flames en poca estona.

Tot i l'espectacularitat de l'escenari, no hi ha hagut cap ferit, i ara s'investiga l'origen del foc.

Extingit un incendi a Sant Fruitós de Bages on han cremat diversos vehicles aparcats al camí de Sant Benet (avís 15.48h @112). En total, 5 vehicles han resultat afectats en diferents graus. No hi ha hagut ferits.



3 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/6dtewNMgJT — Bombers (@bomberscat) June 11, 2025

Calor extrema i risc d'incendi molt alt

Els 38 graus assolits a Artés i els valors propers en altres municipis del Bages i el Moianès situen aquesta jornada com la més càlida del 2025 fins ara. El risc d'incendi forestal es manté molt alt, segons els indicadors del Meteocat, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment en àrees de vegetació seca i en zones rurals amb activitat humana.

Els Bombers recorden que cal evitar qualsevol acció que pugui provocar guspires o flames, com fer foc a l'aire lliure, llençar burilles o estacionar vehicles sobre herba seca.