Jutgen un manresà per violar una amiga de la seva parella

La Secció 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 27 de maig un manresà sota l'acusació d'agressió sexual a una amiga de la que llavors era la seva parella, que va produir-se la matinada del 3 de setembre de 2022. La Fiscalia demana una condemna de 12 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i 10 anys d'impediment d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima.

Segons l'escrit de l'acusació, la matinada del 3 de setembre de 2022, a la sortida d'una discoteca, l'acusat es va oferir a acompanyar la víctima a casa seva. En el recorregut, quan van arribar per un parc, l'home va empènyer la noia a terra i la va violar. Com a resultat de l'agressió, la noia va patir diverses lesions físiques com abrasions i morats a diverses parts del seu cos.

La Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'agressió sexual.