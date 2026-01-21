L'ANC convoca una concentració als jutjats de Manresa en suport a Albert Forcades

L'Assemblea Nacional Catalana ha fet una crida a la ciutadania per concentrar-se aquest dijous, 22 de gener, davant dels jutjats de Manresa en suport a Albert Forcades, veí de Sants que ha estat citat a declarar acusat d'atemptat contra l'autoritat. Forcades va participar en la manifestació convocada per l'ANC el 23 de juny a Montserrat contra la presència de Felip VI als actes del mil·lenari. Segons el comunicat de l'entitat, la citació judicial arriba setmanes després d'uns incidents durant la protesta, en què Forcades assegura que va intervenir per ajudar un altre manifestant i va acabar identificat pels Mossos d'Esquadra.
Els fets durant la manifestació a Montserrat
Segons relata l'ANC Manresa, durant la manifestació del 23 de juny a Montserrat es va establir un cordó policial dels Mossos d'Esquadra per impedir l'avanç dels manifestants. En un moment determinat, alguns agents van colpejar persones que es trobaven a la primera fila amb una barra, fet que va provocar caigudes entre els assistents.
En aquest context, a un dels manifestants li van trencar les ulleres. Albert Forcades, que es trobava al seu costat, es va ajupir per ajudar-lo. En fer-ho, va notar que un agent li estirava una estelada que portava lligada a una canya de pescar. En adonar-se que es tractava d'un policia, va deixar anar la bandera.
Identificació i denúncia posterior
D'acord amb el comunicat, Forcades va demanar posteriorment la devolució de l'estelada. En resposta, els agents el van apartar del grup de manera contundent i el van obligar a identificar-se. Un dels mossos li va recriminar que li havia fet caure l'auricular, després de la qual cosa li van permetre tornar amb la resta de manifestants.
Setmanes més tard, i segons l'ANC, Forcades va rebre una citació judicial per declarar als jutjats de Manresa, acusat d'atemptat contra l'autoritat arran de la denúncia d'un mosso d'esquadra, fet que va generar sorpresa entre el seu entorn i l'organització.
Crítica de l'ANC a l'actuació policial
En el comunicat, l'ANC denuncia que alguns Mossos d'Esquadra utilitzen mecanismes repressius similars als de l'Estat espanyol contra l'activisme independentista. L'entitat afirma que qualsevol de les persones que van assistir a la manifestació podria haver-se trobat en la mateixa situació que Forcades.
Convocatòria de suport ciutadà
Davant d'aquesta situació, l'ANC ha convocat una concentració de suport aquest dijous, 22 de gener, a 2/4 de 12 del migdia, a la plaça 1 d'Octubre, davant l'entrada dels jutjats de Manresa, abans de la declaració judicial d'Albert Forcades, prevista per a les 12 del migdia.
Segons l'organització, l'Assemblea de Sants-Montjuïc, de la qual Forcades és soci, ha organitzat un autocar per facilitar la presència de persones arribades des de Barcelona a l'acte de suport.