S'enfronta a 6 anys de presó per un cop de puny en una discoteca de Manresa

La sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dimarts un manresà per a qui la Fiscalia demana una condemna de 6 anys de presó per un delicte agreujat de lesions, per haver-li clavat un cop de puny a la cara a un altre home a la terrassa d'una discoteca del polígon dels Trullols de Manresa.
Els fets van passar a 2/4 de 5 de la matinada del 4 de desembre de 2022, quan, segons la Fiscalia, la víctima va recriminar a l'acusat l'actitud que tenia amb una tercera persona i aquest s'hi va girar clavant-li un fort cop de puny a la cara que el va tombar a terra.
Com a resultat d'aquesta agressió la víctima va patir la fractura de la tíbia i el peroné, un edema al llavi superior i la pèrdua de l'ollal esquerre, que van trigar a sanar 120 dies, dels quals 115 van ser impeditius.
Per tot plegat, l'acusació demana una pena de 6 anys de presó, més 2 anys més d'allunyament i no comunicació amb la víctima. A nivell de responsabilitat civil, proposa una indemnització de 7.500 euros per les lesions i una segona de 9.000 euros per les seqüeles.