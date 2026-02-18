Un veí de Sant Vicenç pot ser condemnat a 5 anys de presó per vendre 15 euros d'amfetamina

Un veí de Sant Vicenç de Castellet s'enfronta a una condemna de 5 anys de presó per un delicte per tràfic de drogues que causen greus danys a la salut i 10 mesos més per desobediència i resistència greu als agents de la Policia Local del municipi del Bages Sud, quan el van enxampar i escorcollar. En el seu cas, té l'agreujant de tenir antecedents per haver estat condemnat prèviament per un altre delicte relacionat, també, amb substàncies estupefaents.
Segons la Fiscalia, els fets, que seran jutjats a l'Audiència Provincial de Barcelona el proper 27 de febrer, es remunten al matí del 20 d'abril de 2023, quan dos agents de la Policia Local de Sant Vicenç que feien patrullatge van apreciar com l'acusat lliurava un petit sobre a dues persones. Els policies s'hi van acostar i els van identificar i en l'escorcoll van trobar un embolcall amb una substància blanca que, un cop analitzada van resultar ser 0,52 grams d'amfetamina i cafeïna, amb un preu al mercat de 14,90 euros.
A més, en el moment de l'escorcoll, l'acusat es va enfrontar als agents intentant deslliurar-se del seu control amb moviments abruptes i cops, i amb insults i amenaces com "ja t'enganxaré i veuràs".