Una motorista ferida en un xoc amb un cotxe al carrer Sant Cristòfol de Manresa

Una manresana de 64 anys ha resultat ferida aquest dimarts en un accident de trànsit entre un cotxe i una motocicleta a la cruïlla dels carrers Sant Cristòfol i Sagrada Família de Manresa.\r\n\r\nCol·lisió entre un turisme i una motocicleta\r\n\r\nUna motorista ha resultat ferida aquest dimecres quan passaven 5 minuts de les 2 del migdia en una col·lisió amb un turisme a la cruïlla dels carrers Sant Cristòfol i Sagrada Família de Manresa, segons ha informat la Guàrdia Urbana.\r\n\r\nUna dona ferida i el conductor il·lès\r\n\r\nLa conductora de la motocicleta, una veïna de Manresa de 64 anys, ha resultat ferida amb pronòstic reservat. Per la seva banda, el conductor del turisme, un home de 42 anys i també veí de la ciutat, ha resultat il·lès.\r\n\r\nResultat negatiu en les proves d'alcoholèmia\r\n\r\nEls dos conductors implicats en l'accident han estat sotmesos a les proves d'alcoholèmia i de substàncies estupefaents, amb resultat negatiu en tots dos casos.\r\n