23 de abril de 2026

Una motorista ferida en un xoc amb un cotxe al carrer Sant Cristòfol de Manresa

La dona, de 64 anys, ha resultat ferida amb pronòstic reservat

  • Dos agents de la Policia Local de Manresa en moto -

Publicat el 22 d’abril de 2026 a les 22:37
Actualitzat el 22 d’abril de 2026 a les 22:39

Una manresana de 64 anys ha resultat ferida aquest dimarts en un accident de trànsit entre un cotxe i una motocicleta a la cruïlla dels carrers Sant Cristòfol i Sagrada Família de Manresa.

Col·lisió entre un turisme i una motocicleta

Una motorista ha resultat ferida aquest dimecres quan passaven 5 minuts de les 2 del migdia en una col·lisió amb un turisme a la cruïlla dels carrers Sant Cristòfol i Sagrada Família de Manresa, segons ha informat la Guàrdia Urbana.

Una dona ferida i el conductor il·lès

La conductora de la motocicleta, una veïna de Manresa de 64 anys, ha resultat ferida amb pronòstic reservat. Per la seva banda, el conductor del turisme, un home de 42 anys i també veí de la ciutat, ha resultat il·lès.

Resultat negatiu en les proves d'alcoholèmia

Els dos conductors implicats en l'accident han estat sotmesos a les proves d'alcoholèmia i de substàncies estupefaents, amb resultat negatiu en tots dos casos.

