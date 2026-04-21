Francesc Coll assumeix el lideratge dels Agents Rurals a la Catalunya Central

La Catalunya Central ja té nou cap dels Agents Rurals. Francesc Coll, amb una llarga trajectòria dins del cos, ha estat presentat oficialment en un acte presidit per la delegada del Govern, Elia Tortolero. El nou responsable afronta el càrrec amb reptes com el relleu generacional, l'increment de plantilla i la pressió creixent sobre el medi natural. Substitueix Jordi Carrasco.
Un perfil amb experiència i coneixement del territori
L'acte de presentació del nou cap de l'Àrea Regional dels Agents Rurals a la Catalunya Central ha estat presidit per la delegada del Govern, Elia Tortolero, acompanyada de la directora dels Serveis Territorials, Elena Roca, i del mateix Francesc Coll.
Coll ocupa el càrrec des del passat mes de febrer i acumula una trajectòria de prop de 30 anys dins del cos. És tècnic especialista en explotacions forestals, llicenciat en Criminologia per la Universitat de Girona i graduat en Prevenció i Seguretat Integral per la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha cursat un màster en Direcció i Lideratge a la Universitat de Lleida.
Abans d'assumir la direcció regional, va exercir com a coordinador nacional d'Espais Naturals i Biodiversitat, on va impulsar mesures com el reforç de la vigilància en espais protegits, que va permetre duplicar les actuacions del cos. També havia estat sotinspector a la Catalunya Central i coordinador nacional d'especialitats.
Segons la delegada del Govern, es tracta d'un perfil que respon plenament al que es busca per a aquest tipus de responsabilitat. "En Francesc Coll compleix justament aquest objectiu que coneix el territori on imposarà tots els esforços des de la seva nova posició", ha destacat Elia Tortolero, que ha subratllat també la combinació entre formació tècnica, experiència i coneixement del medi.
En aquest sentit, ha afegit que la seva trajectòria és un exemple de servei públic consolidat dins del cos: "És una trajectòria que combina el servei públic, la responsabilitat institucional, la formació i el coneixement del territori, sobretot tècnic, i això el fa una persona totalment preparada i vàlida per ocupar aquest càrrec".
Tortolero també ha volgut posar en valor la continuïtat i la renovació dins del cos, destacant la feina feta fins ara i donant la benvinguda al nou responsable. "Benvingut a la Catalunya Central, estic convençuda que el que facis t'avala la teva experiència, la teva formació i, sobretot, el teu coneixement del territori i del cos", ha remarcat.
Una funció clau en la protecció del medi ambient
En la seva intervenció, Francesc Coll ha detallat àmpliament la naturalesa de la feina dels Agents Rurals, que ha definit com una responsabilitat complexa i transversal. "Una de les grans coses dels Agents Rurals és que tenim encomanada la prevenció i la protecció integral del medi ambient", ha explicat. Segons ha afegit, aquesta missió implica una combinació de funcions que van molt més enllà de la vigilància tradicional.
Coll ha remarcat que el cos actua com a policia mediambiental, però també com a suport tècnic en la gestió del territori. "La nostra feina és molt gran i la responsabilitat és enorme, perquè no només fem de policia mediambiental, sinó que també col·laborem en la gestió del medi natural", ha apuntat.
Ha detallat que una part important de la tasca es basa en la vigilància, inspecció i control d'activitats al medi natural, com la caça, la pesca, la circulació motoritzada o les activitats amb risc d'incendi forestal. També ha inclòs la protecció de la fauna i flora i la vigilància dels recursos hídrics i del sòl.
"Som agents de l'autoritat i policia judicial, i això ens permet denunciar infraccions i delictes mediambientals davant de les autoritats administratives i judicials", ha recordat. Més enllà de la funció sancionadora, Coll ha volgut posar èmfasi en la part preventiva i de suport tècnic. "No tot és fiscalització. També fem col·laboració tècnica amb la gestió ambiental i participem en emergències de protecció civil quan afecten el medi natural", ha explicat.
En aquest sentit, ha detallat que el cos treballa en el seguiment de fauna i flora protegides, en el control d'espècies invasores, en la prevenció d'incendis i en el suport a la gestió de riscos geològics o plagues. "Estem al peu de camp amb molts departaments, aportant informació directa del territori", ha afegit.
Educació ambiental i coneixement del territori
Un altre dels eixos que ha destacat el nou cap és la vessant educativa del cos. "Si volem protegir el medi ambient, el primer que hem de fer és conèixer-lo. Si el coneixes, l'estimes, i si l'estimes, el respectes i el protegeixes", ha afirmat.
Coll ha remarcat la importància de la feina amb escoles, joves i col·lectius d'usuaris del medi natural. "Prioritzem els esforços en aconseguir que el jovent estimi la natura i vetlli per la seva protecció", ha dit, destacant la necessitat de generar consciència ambiental des de l'educació.
També ha explicat que el cos manté una relació estreta amb federacions d'excursionisme, caça, pesca i altres activitats vinculades al medi natural, amb l'objectiu de fomentar el respecte i la corresponsabilitat.
Reptes de futur: relleu generacional i creixement del cos
Un dels principals reptes immediats és la renovació de la plantilla. Coll ha explicat que la prejubilació d'agents suposa una pèrdua de coneixement molt valuós. "Tenim el repte de transferir aquest coneixement profund del territori als nous agents", ha dit.
També ha detallat que el cos es troba en un procés d'expansió. "Actualment som uns 80 efectius a la Catalunya Central, però la previsió és créixer de manera important en els pròxims anys", ha explicat.
El nou pla estratègic preveu passar de 675 a 1.300 agents a tot Catalunya fins al 2030, amb un increment de presència als espais naturals i una millora de la cobertura horària. "Hem de garantir una presència més continuada al territori i adaptar-nos als nous usos del medi natural", ha afegit. L'increment a la regió "serà proporcional" fins a uns 160 agents.
Un territori amb alta pressió ambiental
Coll ha posat també el focus en la realitat de la Catalunya Central, un territori amb una elevada diversitat natural però també amb molta pressió d'ús. Ha citat espais com Montserrat, el Cadí-Moixeró o el Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que reben una gran afluència de visitants. "Tenim espais naturals molt visitats que requereixen presència, informació i vigilància constant", ha indicat.
Entre els reptes també ha esmentat la prevenció d'incendis, la gestió de fauna salvatge, les espècies invasores i l'impacte de l'activitat humana sobre el territori. "Hem de ser els ulls i les mans de l'administració al territori", ha conclòs.
Coordinació institucional i mirada de futur
Finalment, ha destacat la importància de la coordinació amb altres departaments de la Generalitat i amb els cossos de seguretat. El nou model de treball aposta per una major integració entre Agents Rurals i Mossos d'Esquadra en la gestió del medi natural.