Bad Bunny provoca un caos d'entrades a Barcelona i Madrid: anuncien dos concerts més

L'excitació absoluta que desperta Bad Bunny a l'estat espanyol segueix in crescendo després de l'anunci de les dates per als seus concerts a Barcelona i Madrid. En 48 hores, centenars de milers de persones arreu de l'estat espanyol van lluitar per aconseguir una entrada que els permetés viure els shows que el cantant de música urbana porto-riqueny farà el 2026 a les dues ciutats.

La pluja d'stories, publicacions i posts a les xarxes socials, fos des de la queixa o des de la celebració, ocupen milions de dispositius. Segur que coneixes algú que ha lluitat per un tiquet, s'ha quedat sense o encara està esperant si es pot colar en algun concert arreu d'Europa.

Doncs aquest divendres a la tarda des de Ticketmaster han sorprès els fans amb dues dates més: totes dues són a Madrid i són per als dies 14 i 15 de juny del 2026. Per deixar-ho clar, la desproporció entre Barcelona i la capital espanyola és abismal.

Por la mañana café, por la tarde ron y dos nuevas fechas

Tras 6 Sold Out consecutivos ¡@badbunnypr añade dos nuevas fechas en Madrid!

📍 Madrid: 14 y 15 de junio de 2026

📍 Madrid: 14 y 15 de junio de 2026

— Ticketmaster España (@TicketmasterES) May 9, 2025

Ara per ara, els concerts són aquests:

Barcelona: 22 [SOLD OUT] i 23 [SOLD OUT] de maig

22 [SOLD OUT] i 23 [SOLD OUT] de maig Madrid: 30 [SOLD OUT] i 31 [SOLD OUT] de maig del 2026 i 2 [SOLD OUT], 3 [SOLD OUT], 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny

Així doncs, totes les persones que s'han quedat sense entrada a Barcelona hauran d'anar, com a prop, a Madrid en qualsevol de les dues noves dates. Les del 6, 7, 10 i 11 de juny encara no estan del tot exhaurides. L'excitació és tanta que per a promocionar els concerts, Bad Bunny ha fet una entrevista i diverses promocions amb l'influencer més important de l'Estat: Ibai Llanos.

Bad Bunny farà una gira mundial per presentar l'àlbum que ha estrenat aquest 2025 i és un èxit absolut a tot el planeta: DeBí TiRAR MáS FOToS. La majoria de les seves cançons van col·lapsar les llistes de més escoltades en desenes de països durant setmanes.