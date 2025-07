Aitana dona el tret de sortida a la nova gira des de Barcelona amb Julieta

La cantant catalana Aitana ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la gira Metamorfosis Season a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, amb la cantant Julieta com a telonera del concert, tal com es va anunciar fa uns dies. Aitana arriba a la capital catalana després de publicar el 30 de maig el quart disc, Cuarto azul (Universal).

En el projecte hi ha col·laboracions amb artistes com Myke Towers, Danny Ocean, Jay Wheeler, Alaska, Kenia OS, Ela Taubert i Barry B. La cantant també portarà el tour Metamorfosis Season a Madrid amb dos concerts al Riyadh Air Metropolitano el 30 i 31 de juliol.

Les cançons de Cuarto azul, el nou disc d'Aitana

Amb el disc Cuarto azul, Aitana va estrenar una nova era, la del seu “univers blau”. Entre les cançons de l’àlbum d’estudi s’hi troben 6 de febrero, Duele un montón despedirme de ti amb Jay Wheeler, Segundo intento, ¿Para qué volver? amb Ela Taubert, Cuarto azul, Desde que ya no hablamos, De 1 beso a 2 besos, Trankis amb Barry B, Música en el cielo, Cuando hables con él, Luz de la mañana (interlude), En el centro de la cama, Sentimiento natural amb Myke Towers, Conexión psíquica, Superestrella, Ex ex ex amb Kenia OS, Hoy es tu cumpleaños amb Danny Ocean, Lia i La chica perfecta amb Alaska.

Aitana: Metamorfosis, el documental de la cantant catalana

El seu últim single, 6 de febrero, obre el disc, després de publicar-se el passat 6 de maig. Ha estat una de les cançons més esperades de l’artista després que es pogués escoltar un fragment a la seva sèrie documental Aitana: Metamorfosis, estrenat el passat febrer a Netflix.

Dirigida per Chloé Wallace (Un cuento perfecto) i produïda per Komodo Studio, la sèrie convida als fans d’Aitana a conèixer-la com mai abans no l’havien vist, gaudint dels seus grans èxits i passant moments complicats, “en un procés de creixement i maduresa personal i professional”.