Justin Bieber publica per sorpresa «Swag», un nou disc després de quatre anys

Després de quatre anys d’aturada professional, Justin Bieber ha publicat el seu setè disc, que duu el nom de Swag (en català “botí”, però també “rotlle, estil”). El cantant, que és aquests dies a Mallorca amb la seva dona, Hailey Bieber, va anunciar-ho ahir amb un degoteig de cartells publicitaris arreu del món d’una foto seva, assegut en un sofà, sense samarreta i amb el seu fill sobre el cap.

La campanya va aparèixer primerament a Reykjavík, on a l’abril va estar gravant música, també a la zona de West Hollywood, a Los Àngeles i després a les pantalles de Times Square, a Nova York, amb l’afegit de l’índex dels títols de les cançons. A les seves xarxes socials, el canadenc va anar publicant i republicant les fotos i vídeos de les tanques, mes sense cap caption ni sentència explícita. El disc va llençar-se tan sols unes hores després i el hashtag #SWAGOUTNOW és, avui divendres, tendència mundial a X.

Des de Justice, el març de 2021, Bieber pràcticament no té nova música. No a banda, com a mínim, de les col·laboracions amb els rapers Don Toliver, de Texas, i Future, d'Atlanta; els cantants nigerians Tems i Omah Lay, la californiana Kehlani i una balada amb SZA, de fa un parell d’anys. Els seus darrers grans hits són dos, de Justice: Peaches i Ghost, cadascun amb gairebé 2.000 milions de reproduccions a Spotify.

El canadenc presenta aquest àlbum amb la discogràfica Def Jam Records, part d’Universal, amb la que té signats tres projectes més. El disc surt, per a sorpresa de tothom, després que l’any 2022, el músic hagués de cancel·lar bona part de la seva gira —82 concerts dels 131 prevists— a causa de la síndrome de Ramsay Hunt, un trastorn neurològic que va paralitzar-li la cara.

Aleshores Bieber no va poder retornar a la promotora l’avançament que li havia fet –24 milions de dòlars– i va haver de demanar-los al seu antic manager, Scooter Braun, qui després va fer-li una auditoria, exigint al cantant quasi nou milions de dòlars més. Aquest fet, sumat al que Hailey Bieber va vendre el mes passat la seva marca de cosmètica, Rhode, per mil milions de dòlars –de la qual Braun també n’era un dels principals inversors–, fa pensar que la tornada de Bieber a la indústria musical podria tenir un rerefons econòmic.