Un diari digital va fer una pregunta molt senzilla a la influencer Cèlia Espanya durant l'esdeveniment dels Premis CRIT al Teatre Nacional de Catalunya: "Per què fas contingut en català?". Evidentment, a les xarxes on es va publicar el vídeo els tocs d'atenció van ser molt contundents i concisos: hem d'estar fent aquesta mena de preguntes el 2025? La primera frase de la creadora, per molt que desenvolupi després, ja ho deixa tot clar: "És la meva llengua".

Organitzats pel 3Cat, l'AMIC i la Fundació.cat, els guardons tenen una clara intenció de muscular i crear un teixit professional al voltant d'aquest sector. Han arribat en el mateix moment que la creació de contingut es troba en un dels moments més dolços de la indústria, amb una llarga llista de personalitats de tota mena i amb més representació que mai als mitjans tradicionals. Ara bé, encara hi ha molta feina per fer, amb un clar desavantatge lingüístic amb el castellà i amb l'anglès.

Però tornem a la pregunta inicial. Per què continuen fent aquesta mena de pregunta? No hem superat aquesta pantalla? Som conscients de la situació de l'idioma en els entorns digitals: invisibilitzada, precària, a estones menystinguda i amb una necessitat real de normalització. Ara bé, la normalització no serà efectiva si no fem, d'una vegada per totes, aquest pensament col·lectiu de: evidentment que els creadors de contingut fan el que hagin de fer en català. No és una proesa. Una proesa és tocar una simfonia de Beethoven amb els peus, no parlar la teva pròpia llengua.

Ningú pregunta a Toni Cruanyes o a Raquel Sans per què fa els informatius en català. Tampoc paren a Dani de la Orden o a Carla Simón a la catifa vermella dels Gaudí i els pregunten per què fan cinema en llengua catalana. Superar certes barreres hauria de ser un mínim per no caure en un parany que empetiteixi la nostra pròpia llengua.

El resultat de tot plegat és veure que, sense haver de qüestionar-se constantment l'ús del català, la llengua triomfa. La turra va ser aquest dijous el pòdcast més escoltat de tot l'estat espanyol. Ara, aquest divendres, ja ha caigut a la sisena posició, però barrejarem un contundent discurs que va fer Juliana Canet el gener d'aquest any amb el triomf del programa que presenta Alba Riera.

"Sumes molt més si ho fas tot en català i calles i deixes de molestar sobre si ho fas en català, en castellà o en anglès, que si estàs tot el dia fotent la turra de que és tan important fer-ho en català", va dir Canet. No modificaria ni mitja coma.

