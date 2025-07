Vida Festival, un oasi de música enmig de la natura

Si una cosa representa bé l’estiu, són els festivals: música en directe, bon ambient i bona companyia. Ara és el torn del Vida Festival, que fins dissabte portarà als seus escenaris tant artistes internacionals com autòctons.

En la nit d’ahir, per exemple, vam poder sentir veus joves com la Mushkaa, grups de rock català com la Ludwig Band, l’electrònica de Rusowsky o el duet australià Royel Otis.

A més, la localització del festival li suma un punt de romanticisme: enmig d’una masia, escenaris dins d’un bosc, zones de chill-out amb concerts de fons… Un ambient perfecte per poder gaudir de la música i de la cultura.

El Vida és un festival que recull música indie i alternativa, entre d’altres. A més, acostuma a apostar pel talent local i també emergent, on l’estil és força semblant als caps de cartell i, per tant, hi ha moltes possibilitats que t’atrapi la música d’artistes nous. Aquest any, podrem sentir veus com Svetlana, Anna Andreu o Roserona.