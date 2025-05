Misògins i fastigosos contra Àngela Mármol

Àngela Mármol és una de les influencers catalanes més conegudes del panorama digital. Malgrat que no fa contingut en català -fem una crítica constructiva i l'instem des d'aquí a apostar per la llengua-, el seu impacte mediàtic és quantificable: milions de seguidors a TikTok i milions de seguidors a Instagram. Aquesta setmana ha estat objecte de la misogínia de la pitjor categoria, una xacra amb la qual conviu cada dia, però que en aquest cas ha decidit no deixar-ho passar. Convidada a Nova York a l'estrena de la nova entrega de Mission: Impossible, Mármol tenia l'oportunitat de trobar-se amb Tom Cruise i xerrar amb ell. En va fer diversos vídeos, al costat de la seva parella, l'Archie (a qui ensenya a parlar en català, per cert), que l'aplaudia i li donava ànims. Res a veure amb el que es podia veure als comentaris.

En vam parlar en aquesta peça, on radiografiàvem els centenars i centenars de comentaris on la sexualitzen, la titllen de porca, de fresca, d'aprofitada o de prostituta. Dit de la millor manera possible, perquè les opinions i els insults són d'una deixadesa que espanta. Però encara que d'això ja en vam parlar, un dels comentaris de Mármol em va encendre les alarmes: "Són els comentaris que el mateix TikTok ha filtrat. Jo no els he aprovat". L'algoritme de la plataforma només premia la viralitat. I què és tendència, ara mateix, a xarxes com TikTok o X? Exacte: el masclisme desenfrenat, l'humor misogin i les vexacions contra les dones. Calma, no significa que tot plegat n'estigui infestat, no. Però simplement les plataformes no ho penalitzen. Ho aproven, miren a una altra banda, però si funciona? Ho premien.

Per això mateix trobareu comentaris com "4 letras" (també en vam fer un reportatge sobre aquesta viral expressió) o vexacions furioses com "però aquesta qui és?" provinents de perfils sense fotografia, amb 4 seguidors o amb la mateixa qualitat ortogràfica que un nadó acabat de néixer. Un dels problemes de tot plegat és que el que abans era una anècdota ara sembla la norma. I no ho sembla per una percepció, sinó que Mármol ha hagut de carregar fortament contra tots ells a través d'un vídeo, demanant per favor que la deixin de seguir... i han seguit responent en aquella mateixa publicació. Essència d'assetjadors escolars de manual, covards que amaguen les frustracions personals o sexuals a través d'un compte en una xarxa social i vomiten qualsevol exabrupte del qual no es fan responsable. És devastador.

Per què? Dos punts principals que hauríem de traslladar especialment als més joves, propicis a seguir aquesta pràctica creient que fan comentaris graciosos, innocents "o en la línia del que es porta ara". Primer de tot: l'anonimat, realment, no existeix a Internet. Ja ho recordava Joaquín Urías, catedràtic de Dret Constitucional, en un article a ElDiario. És ingenu creure que pots estar-te amagant continuament a través d'un compte fals o amb un nom ridícul, sense seguidors, com si no et poguessin localitzar per les IP, el teu contracte d'internet, els servidors des d'on et connectes o qualsevol altre detall. I més encara que la majoria d'escriptors de la prosa romàntica contra les influencers fan una suma de dos més dos i els surt decimal.

El segon punt, i és el més greu, és la permissivitat de TikTok. No cal ser Sherlock Holmes, el Detectiu Conan o Dora l'Exploradora per notar, veure, palpar i llegir els milers de comentaris d'aquesta mena que apareixen als vídeos de TikTok i Instagram. Si t'agrada, comentes o et quedes certa estona mirant-ne un, te'n sortiran més. I més. I més. Per què? Així funciona "el gran algoritme" de les xarxes socials. Els importa absolutament zero si les dones, siguin mediàtiques o no, se sentin insegures, insultades, vexades i sexualitzades en una plataforma que propaga els mateixos valors que certs rossos de metre noranta procedents d'Alemanya als anys trenta.

Des d'aquestes línies no negarem que l'auge de l'individualisme digital, plataformes com OnlyFans o la permissivitat d'aquests algorismes hagin propagat una sexualització relativament voluntària de cert col·lectiu de dones. Però el tema no és aquest, perquè alguns savis acabaran comprant el relat indirecte de "les violen perquè vesteixen d'una manera concreta". Només cal veure un exemple molt concret, que també li va passar a Mármol: la van titllar de puta en un vídeo per mostrar les reformes fetes a casa seva. Fer un house tour. A Instagram i a YouTube. La paciència té un límit. I jo no sé com totes aquestes dones no estan organitzant-se per dir prou. Les instem a fer-ho.

