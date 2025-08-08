Ets una «tolla» i potser ni ho saps

Hola a tothom. Hem tornat i, malauradament, no trigarem a marxar. Les vacances d'estiu són aquell concepte mitològic pels redactors (i per a moltíssimes professions i feines, no m'ataqueu) i gaudeixen d'una volatilitat extrema. Abraçats i saludats tots, anem al que ens interessa: com està la situació a l'univers digital.
Avui ens familiaritzarem amb el concepte tolla (charca, en castellà, que potser sí que n'heu sentit a parlar). És una d'aquelles idees que han agafat molta embranzida a internet. El problema és que de tan transgressora, divertida i viral s'està devorant a si mateixa. D'on sorgeix tot plegat? Si consumiu TikTok potser coneixereu el compte LITERAL (no confondre amb el nou pòdcast d'RTVE), un grup de persones que analitza les trames d'internet, els influencers i els creadors des de la perspectiva més àcida, irònica i crítica possible.
@literal247
Que tipos de charca hay y cómo identificarlos 🤬⭐️
♬ How`s Your Day - aAp Vision
Per desgranar certs comportaments, el concepte va sorgir com una etiqueta que assenyalava tots aquells que semblaven closques buides: gent sense idees, que es mou amb els corrents més bàsics de les tendències. Exemples n'hi hauria milers -especialment amb les interpretacions originals del concepte Tolla™-, però les dinàmiques terroríficament ràpides que vivim a internet ja li han donat la volta. Diverses vegades. Ara tothom és procedent de la tolla. O dir tolla et converteix en membre prèmium de la tolla. Pels més veterans és una espècie d'escena moderna de La vida de Brian, i pels més joves que em llegiu, seria com intentar seguir la trama de la Kings League. No hi ha qui l'entengui, ja.
Deixant enrere les etiquetes, el concepte, almenys, ha destapat els influencers més rancis i especialment els comportaments més estancats, que fan pudor de resclosit, de tots aquells que són considerats "populars". En un context com l'actual on el públic deixa de veure-li el sentit a la immensa oferta de creadors de contingut, molts comencen a veure que han fet famoses persones que encara els falta una patata pel quilo. A tots ens poden venir al cap diversos noms.
Poques setmanes després de La Velada V d'Ibai Llanos, l'anomenada SuperBowl de la creació de contingut, fer una radiografia de tot plegat -del panorama castellanoparlant- ens hauria de donar ales als creadors i influencers catalans. Per què? Doncs perquè el nostre país, com en la majoria de les qüestions digitals, va amb anys de retard.
El que podria haver estat un nou entrebanc ens hauria de servir per emmirallar-nos i veure tots els errors que han comès en els darrers anys: des de la pèrdua de contacte real amb la població (de què ens serveix veure els 50 viatges pagats per marques a través d'stories des dels nostres lavabos o dels nostres escriptoris a les oficines) fins a la massificació de productes a TikTok o a Instagram, convertint-ho en una espècie de xarxa comercial i no social.
Abans la finalitat era fer comunitats i, a través d'això, aconseguies un èxit monetari. Ara no, ara són els diners, les marques, les col·laboracions i fer negoci. Lícit, però per això mateix les tolles inunden les plataformes i la gent torna a veure's vídeos reposats de YouTube. Que a Catalunya no ens passi el mateix, o acabarem gaudint d'un compte de TikTok que es dirà la Tolla. O viurem més morts digitals com les de Txell Vilaplana, ACS.
