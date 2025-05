El sentiment d'identificació catalana entre els joves cau del 57% al 36% en deu anys

El nombre de joves que se senten exclusivament catalans o més catalans que espanyols ha caigut més de 20 punts en només una dècada. Si l'any 2014, coincidint amb la consulta del 9-N, el sentiment d'identificació catalana era del 57% entre les persones de 16 a 29 anys, ara ha caigut fins al 36,2%, segons l'informe sobre l'estat de la joventut 2024 presentat aquest divendres per l'Agència Catalana de la Joventut.

Segons les dades de l'informe, que cita els diversos baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), els homes joves (33,7%) tenen un sentiment d'identificació catalana més baix que les dones de la mateixa edat (38,7%). Fins al referèndum del 2017, aquesta diferència de gèneres no era visible a les dades, ja que tots dos estaven a nivells similars.

Per edats, també es veu una divergència, ja que els de 18 a 24 anys (32,6%) expressen menys catalanitat que els de 25 a 29 anys (41,6%). En qualsevol cas, la tendència a menys identificació exclusiva o majoritària amb el fet català no és exclusiva dels joves, però sí que se situen per sota de la mitjana.

A banda, els joves ja no se situen ideològicament més a l'esquerra que els majors de 29 anys. L'any passat, de mitjana s’autoubicaven en el 4,3 –amb 0 com a extrema esquerra i 10, extrema dreta–, dues dècimes més a la dreta que les persones de més de 29 anys. A més, aquest canvi de dinàmica és més marcat entre els homes joves i les persones d’entre 18 i 24 anys.

Les dades d'avui van en la línia de les que va publicar el CEO al gener. El baròmetre informava que el 44% de la població de Catalunya es considera "tan espanyola com catalana". Mentre que al moment àlgid del procés vorejaven el 30%. Pels partits que integren el moviment, ERC és on més n'hi ha (el 19% s'hi consideren), lluny de la CUP (7%) i Junts (6%).