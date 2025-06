Gaza al Primavera Sound

"Hem normalitzat veure la guerra, però no escoltar-la. Vivim en un món saturat d'imatges violentes. La hipervisibilitat ens ha anestesiat: mirem, però no reaccionem. El so, en canvi, encara pot travessar-nos. Al Primavera Sound, el so és emoció, connexió, plaer. Però el so també pot ser tot el contrari: pot convertir-se en una arma. Amb aquesta instal·lació volem recordar que a Gaza i en altres zones del món el so és dolor. És por. És tortura i trauma. Els bombardejos poden arribar als 170 decibels. Això és molt més del que el cos humà pot suportar. Aquest tipus de so és violència acústica i deixa seqüeles físiques i emocionals irreversibles. El contrari del so de les bombes no és el silenci. El silenci és el que les permet. Cada dia veiem com les guerres i la violència armada es multipliquen. Hem normalitzat l'augment de la despesa militar, els discursos bel·licistes i l'intent de criminalitzar i silenciar les veus que defensen la pau. I no és casual: el silenci d'una majoria és una condició necessària perquè les guerres i genocidis siguin possibles".

Cap d'aquestes frases l'ha escrita un servidor. És la descripció literal (podeu comprovar-ho aquí) que fan des de la Fundació Primavera Sound sobre Unsilenced Gaza, el nom que duu el projecte que ha instal·lat un túnel de 15 metres a les portes del Fòrum de Barcelona, abans d'entrar al festival, per "conscienciar" sobre la guerra i recaptar fons. Sense entrar en qualificatius que farien trontollar qualsevol bufet d'advocats que em pogués protegir, la iniciativa desperta preguntes que voldria traslladar-vos. Al regne dels hipòcrites, l'irònic deu ser el rei.

Fent un exercici d'empatia suprema per nou caure en el cinisme, en quin moment es pot concebre que els assistents al Primavera Sound connectaran amb una campanya així a les portes d'anar a fotre bots a ritme de Carolina Durante, FKA Twigs o Sabrina Carpenter? És una pregunta sincera. Com ho hem de concebre? Mentre alguns assistents, encuriosits, viuen l'experiència sonora de Gaza com si fos una atracció del Tibidabo o una projecció de l'Ideal Barcelona, les grans marques patrocinen escenaris, les celebritats s'amunteguen a les zones VIP i només esperem que l'acció qualli mentre es venen samarretes i marxandatge sobre... la guerra de Gaza?

Costa molt, moltíssim, no caure en l'etiqueta de la frivolitat, però és que el llistó està molt baix. Un festival que continua provocant problemes als veïns de Barcelona (en la mobilitat i en l'acústica, després que algunes entitats hagin demanat tancar un dels escenaris i l'Ajuntament hagi delegat en el PS) destina recursos a través de la seva fundació a iniciatives d'aquestes característiques. De debò? Des d'una perspectiva completament neutral, és comprensible com el món cultural d'arreu d'Europa i bona part del món es reconfiguri per dir la seva sobre el genocidi a Gaza.

📢 Els veïns del Fòrum tornen a denunciar el soroll del Primavera Sound.



👉 Reclamen tancar un escenari, reduir l'aforament i limitar decibels | @debbiepss @Stopconcerts11 pic.twitter.com/SULGDEbVfm — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 3, 2025

Però de debò, els festivals multitudinaris són el lloc per fer una acció que, amb tota la bona intenció del món, sembla extreta del Capitoli dels Jocs de la Fam? Què hi guanyen les entitats responsables d'aquest túnel amb aquesta acció? Exposició? A qui? Als turistes internacionals? Als amants d'un festival de música que estan més pendents de la graella d'artistes i de fer una gimcana per arribar a tot? Què estem buscant? Petites donacions a través d'una web, d'un QR, d'una samarreta? Com hem arribat fins a aquest punt? A ningú li sembla frívol tot plegat, o és que jo m'he tornat el professor Tornassol i estic cridant en plena Lluna?

Al meu cap només rebota una conversa que podria ser perfectament real: "Què, passem pel túnel aquest de Gaza per veure com és abans d'anar a agafar uns cubates i anem a escoltar Haim?". Aquest projecte, que ha tingut impacte a les xarxes, mereix una reflexió col·lectiva sobre com estem combatent la desafecció política a cop d'scroll a TikTok, però sense caure en frivolitats. Especialment, després de llegir la descripció de tot plegat. "Al Primavera Sound, el so és emoció, connexió, plaer. Però el so també pot ser tot el contrari: pot convertir-se en una arma". A qui no li cau la cara de vergonya? Podrien haver fet un altre túnel per reivindicar el fet que només quatre grups de 160 canten en català en un festival d'aquestes característiques fet a Barcelona, però potser era demanar massa.

