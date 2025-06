El Sónar incorpora una vintena d'artistes per salvar els mobles per la polèmica del KKR i Israel

Nou episodi sobre la situació del festival Sónar a Barcelona. L'esdeveniment ha incorporat una vintena de nous artistes al cartell, entre els quals destaquen noms com Modeselektor, Ewan McVicar, Ángel Molina, Plaid, Adrian Sherwood i p-rallel b2b Tommy Gold.

El festival vol compensar així la trentena d'artistes que han anunciat la cancel·lació dels espectacles en disconformitat per la relació del festival amb KKR, el fons amb ingerències d'Israel que l'octubre del 2024 es va convertir en l'inversor principal de Superstruct Entertainment, l'empresa que va comprar el Sónar el 2018. Alhora, el festival reitera el suport al poble palestí i el "rebuig total i inequívoc" a l'apartheid i genocidi que pateixen per part del govern d’Israel.

També destaquen entre les noves altes el Perel hybrid set, Lucient, Noia, Quant, Amanda Mur, Lucient, Seoul Community Radio x ScreaM, Undo, Wallis, Dokku, Aerea, Menhir, Adrian Sherwood o Pierre Kwenders. Alhora, Sónar reitera que condemna de "forma clara i inequívoca" el genocidi comès contra el poble palestí i es desvincula de "qualsevol activitat d’inversors contrària als valors del festival".

Així mateix, afirma que "no té ingerència ni cap control sobre inversions o decisions de tercers". També s'alinea amb l’Ajuntament de Barcelona en la seva declaració institucional dirigida a Fira Barcelona amb l'objectiu que rebutgi acollir als seus pavellons estands del govern israelià i d’empreses armamentístiques.

El Sónar es defensa

La rèplica del Sónar és contundent. El festival també defensa que ha estat sempre un espai de "trobada, experimentació i pensament crític". ·Fidel a aquest esperit, expressem avui el nostre ferm compromís amb els principis ètics i morals que defensen la dignitat humana, la justícia i els drets fonamentals", afegeixen en un comunicat.

En aquest sentit, asseguren que han estat en comunicació amb Prou Complicitat amb Israel, la Comunitat Palestina de Catalunya i BDS/PACBI, així com amb nombrosos artistes i representants dels sectors professionals de la cultura.

"Les seves demandes ens interpel·len com a agents culturals amb responsabilitat ètica. Estem alineats amb les seves aspiracions i objectius a llarg termini per la pau i la fi del patiment a Gaza. Hem escoltat amb atenció, equilibrant també la nostra responsabilitat de crear un espai segur per a la cultura i la lliure expressió", reblen en un comunicat.