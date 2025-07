El remix de «Coti x Coti» segueix imparable i ja supera els 10 milions de reproduccions

Bones notícies per a la música urbana en català. El remix de Coti x Coti del duet The Tyets, produït per Mon DJ i DJ Capde, ha superat els 10 milions de reproduccions en streaming. Així mateix, el tema que va fusionar els del Maresme amb els dos DJ d'Osona ha estat reconegut amb el Disc d'Or.

Ja fa dos anys que la discogràfica Juup Records va estrenar el tema, el maig del 2023, però actualment ja ha aconseguit el títol de "remix amb més reproduccions de la història de la música catalana". Almenys, segons les dades que es poden mantenir gràcies a les plataformes d'streaming.

Coti x Coti formava part del penúltim àlbum del grup, Èpic Solete. L'èxit del nou disc es devia, almenys fa dos anys, en gran part per aquesta cançó, la qual inclou una sardana que no va deixar indiferent a ningú. Fins i tot, ells mateixos van reconèixer que els va sorprendre la bona rebuda en una entrevista a Nació.

El remix va néixer amb l'objectiu de convertir "la cançó de la sardana", creada per The Tyets, en "un èxit electrònic i ballable". "Amb aquests remixos, els DJs deixem enrere complexos i contribuïm a posar el català al centre de les festes. Demostra que els DJs tenim un paper clau en la nova escena musical del país", han destacat Mon DJ i DJ Capde.

Oques Grasses segueix al top100 d'Spotify a Barcelona després de 15 mesos

Sort de tu segueix confirmant-se com el darrer gran èxit d’Oques Grasses. La que és la cançó més tranquil·la i introspectiva del darrer àlbum dels osonencs, Fruit del deliri (Halley Records), es va fer ben aviat un lloc al top 100 d’escoltes setmanals d’Spotify a Barcelona, juntament amb altres temes d’un disc molt celebrat, l’abril del 2024.

Però, 15 mesos després, Sort de tu és l’única que encara hi continua apareixent i suma un total de 64 setmanes consecutives al rànquing, tot un rècord per a una cançó en català. De fet, ja ha desbancat altres èxits incontestables i recents de la música en català com Coti x Coti dels The Tyets, que hi va figurar 45 setmanes, i La Marina sta morena dels Figa Flawas, que va aguantar 44 de consecutives.