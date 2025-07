Mushka cancel·la l'actuació al FIB 2025 per la vinculació del festival al fons israelià KKR

Nova sacsejada al panorama musical català en referència al fons d'inversió KKR, amb vincles amb Israel. L'artista urbana Mushka ha decidit cancel·lar la seva actuació al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) d'enguany per l'associació que manté l'esdeveniment amb KKR. A través d'un post d'Instagram, la de Vilassar de Mar ha volgut explicar la seva resolució i fer esmena al fet que sí que va actuar al Sónar, festival en el qual fins a una trentena d'artistes van decidir no actuar pels vincles amb KKR.

"En aquell moment pensava que el boicot no era l'única manera de fer activisme i que potser des de dintre podríem canviar certes coses. Avui dia sento que vaig cometre un error i la meva opinió és que el boicot és l'única eina de canvi real contra el genocidi", ha apuntat en el seu escrit.

A més, la Mushka ha remarcat que "no vol ser còmplice dels fons d'inversió que fan de la cultura un negoci per subvencionar el genocidi contra Palestina". "Palestina lliure sempre", ha sentenciat a través del seu compte oficial d'Instagram. Altres artistes molt reconeguts i grups també han decidit no actuar en aquesta edició del FIB pel mateix motiu.

Un d'ells és el raper Residente, de Puerto Rico, molt conegut pel seu grup Calle 13. L'artista de 47 anys és molt actiu políticament i ha decidit abandonar el FIB pel mateix motiu que la catalana. Una altra artista destacada que ha fet un pas al costat és Judeline.

Actuació al Sónar

Al final del seu concert el passat 14 de juny al Sónar, Mushka va fer referència a la polèmica per la relació del Sónar amb l'empresa KKR i va defensar una "Palestina lliure". A l'escenari va projectar el missatge: Fora KKR de la nostra cultura, Palestina lliure.

Una trentena d'artistes van anunciar la cancel·lació dels espectacles al Sónar en disconformitat per la relació del festival amb KKR, el fons amb vincles amb Israel que l'octubre del 2024 es va convertir en l'inversor principal de Superstruct Entertainment, l'empresa que va comprar el Sónar el 2018.