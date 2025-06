El director del Sónar marca distàncies amb el fons israelià tot i el vincle econòmic

El Sónar comença aquest dijous sota el paraigua de la polèmica participació del fons d'inversió israelià KKR. Malgrat que una quarantena d'artistes van cancel·lar les seves actuacions -l'organització va incorporar-ne una vintena més per intentar suplir les baixes-, un dels directors del festival, Enric Palau, ha volgut marcar distàncies amb el fons lligat a Israel.

En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, ha admès que en els darrers dos mesos de preparació "han escoltat i parlat molt amb els artistes per saber les seves preocupacions". "El festival ha fet moviments, evidentment", ha reconegut Palau.

"És una qüestió que ens afecta a tots, el genocidi de Palestina. Hem fet un seguit d'accions on ens hem posicionat cap a la direcció on també ens demanaven els artistes", ha explicat als micròfons del programa que presenta i dirigeix Ricard Ustrell.

Preguntat per quina relació tenen de manera específica amb KKR, el director del Sónar ha explicat de manera detallada quina col·laboració tenen. "El 2018, els tres fundadors i el Ventura Barba, vam veure que volíem protegir el projecte, donar-li continuïtat i d'una estructura sòlida. La manera de fer-ho era buscar suport a nivell econòmic per dotar de seguretat al projecte. Sort que ho vam fer, perquè amb la Covid...", ha iniciat el seu relat.

"Vam veure diverses opcions i ens vam decantar per Superstruck, que en aquell moment només duia tres festivals, va anar creixent i en va aconseguir vuitanta. Fa molt poc, aquest desembre, van entrar 90 accionistes nous i un d'ells era KKR sense nosaltres saber res, ni preguntar-nos. Ni tan sols avisar-nos. Estem allunyats, a moltes capes, d'aquestes empreses", ha explicat.

Palau ha admès que van tenir una quarantena de baixes i van tornar a contractar fins a 25 artistes més: "El festival es manté pràcticament intacte, estem molt contents amb la gent nova i respectem absolutament tots aquells que han decidit no actuar".

Palau deixa clar el posicionament del Sónar

El co-director del Sónar ha admès que han estat molt pendents de la situació, però en cap cas va arribar a tenir por que la programació completa caigués o que el festival acabés cancel·lant-se de manera pràcticament total. "És una causa per la qual pràcticament tothom estava d'acord [amb el rebuig a la guerra a Gaza] i en contra del genocidi. Els grans artistes en cap moment es van plantejar no venir", ha dit, fent referència als caps de cartell com Skrillex, Armin van Buuren o Nathy Peluso.

"Des de l'inici us vau desmarcar del fons. Per què creus que encara continua aquesta campanya de crida al boicot?", li ha preguntat Ustrell. "Perquè és un boicot que es vol fer sentir. La nostra postura és que mai ens hem volgut situar en un marc polític sinó ser un espai de llibertat d'expressió, amb veus molt diverses. No ara, al llarg de la història. Volem que continuï sent així. Aquest any, més que mai, s'expressaran. Veurem aquest tema sovint als escenaris", ha explicat Palau. "La ciutat i el festival estan clarament posicionats", ha sentenciat.

Pots escoltar aquí l'entrevista completa: