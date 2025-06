Els sons de la dissidència: la cultura queer pren els escenaris del Sónar més polèmic

L'edició del Sónar d'enguany es presenta acompanyada d'una polèmica que ha causat la cancel·lació d'una trentena d'artistes en relació amb el fons proisraelí KKR, el fons amb ingerències d'Israel que, l'octubre del 2024, es va convertir en l'inversor principal de Superstruct Entertainment, l'empresa que va comprar el Sónar el 2018. Davant d'aquest fet, el festival s'ha manifestat i ha condemnat de "forma clara i inequívoca" la guerra de Gaza i les seves conseqüències i es desvincula de "qualsevol activitat d’inversors contrària als valors del festival". A més, subratlla que "no té ingerència ni cap control sobre inversions o decisions de tercers".

Un dels artistes que ha hagut de fer front a la situació ha estat el català Alizzz. Ell mateix assegurava dijous que no cancel·laria la seva actuació, però que el festival necessitava modificar certes coses. És més, després de reiterar que el Sónar és "crucial" per a Barcelona, instava els organitzadors a "moure fitxa i canviar coses". L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar dijous que entenia les actituds de boicot al Sónar i va remarcar que la societat s'ha de manifestar "a través dels instruments que tingui". "No parlaria de boicot al Sónar, les coses són una mica més sofisticades, però entenc que hi hagi reaccions", va explicar.

Malgrat la polèmica que acompanya l’edició del Sónar 2025 amb relació al fons proisraelí KKR i amb la consegüent cancel·lació d’alguns artistes, el festival de música electrònica tornarà a obrir les portes aquest dijous amb un cartell que farà vibrar a més d’un, amb noms tan reconeguts com Peggy Gou, BICEP, Nathy Peluso, Overmono, Eric Prydz, Polo & Pan, MUSHKA, Helena Hauff, Boiler Room, MOCHAKK o Maria Arnal, entre d’altres. Uns artistes i unes sessions que recorreran els diferents espais del festival que celebra enguany la seva 32a edició i que es divideix entre la Fira de Montjuïc on tindrà lloc el Sónar de dia i la Fira Gran Via de l’Hospitalet, que acollirà els concerts del Sónar de Nit.

Però més enllà de les més de 200 activitats i propostes internacionals de música, innovació i creativitat que s’hi trobaran provinents de 36 països diferents, el festival presenta un cartell que acull i representa artistes que formen part del col·lectiu LGTBIQ+. Una plataforma i un altaveu que permet que veus diverses i encara silenciades, ocupin espais centrals generant referents i narratives que desafien l'heteronorma dominant, fent que la cultura i l’art exerceixin el seu paper fonamental, el de poder transformar consciències, visibilitzar realitats diverses i reivindicar veus plurals com acció política. L'única via per aconseguir tenir una escena cultural més inclusiva, plural i rica, on la creativitat floreix lliure de prejudicis.

Sota aquest propòsit, el Sónar com a espai d'avantguarda i innovació, té la responsabilitat i l’oportunitat de reflectir la diversitat real de la societat i impulsar un canvi que va molt més enllà de la música. En són alguns exemples Honey Dijon, ARCA -qui ha cancel·lat la seva presència els darrers dies-, la popular artista i activista pels drets del col·lectiu Samantha Hudson, Amantra o la sessió hipnòtica, evocadora i espiritual de música house que presentaran Fafi Abdel Nour i Jennifer Loveless.

La productora, DJ i icona de la moda estatunidenca aterrarà el Sónar de dia el pròxim divendres 13 de juny a l’escenari SonarVillage d’Estrella Damm. L’artista transgènere evocarà el seu Black Girl Magic submergint-se a les vives alliberadores i optimistes del house i el disc. Honey Dijon és el nom artístic de Honey Redmont, una artista que va néixer al sud de Chicago i que avui dia viu a Nova York. Dijon s’ha mostrat en nombroses ocasions defensora dels drets trans i del col·lectiu LGTBIQ+ explicant la seva experiència com a DJ dona trans i negre en el món de la música electrònica.

Tal com va confirmar la setmana passada, ARCA, una de les caps de cartell de l’edició d’enguany no assistirà el festival degut la relació del fons KKR amb Israel. La icònica artista experimental no trepitjarà el festival de música electrònica, d’experimentació i nova creació amb el xou multidisciplinari que tenia pensat mostrar, un projecte artístic que es troba en constant evolució i transformació. Alejandra Ghersi Rodríguez és el nom que s’amaga rere ARCA, l’artista trans que va néixer el 1989 a Caracas, a Veneçuela, i que es defineix com a persona no-binària on, a través de la música experimental que crea, desafia els codis del gènere i la sexualitat. La música que crea ARCA resulta complicada de categoritzar o emmarcar dins un gènere en concret, un fet que planteja i demostra com encara queden regions desconegudes per seguir explorant dins l’univers musical.

Poques presentacions li calen a l’artista multidisciplinar Samantha Hudson, que acaba de publicar Artificial Remix amb Fades. Hudson torna a trepitjar l’escenari del Sónar de dia el pròxim dissabte 14 de juny a l’escenari SonarPark de Nissan en un espectacle on presentarà el nou disc, una irreverent declaració sobre els drets queer que serveix com a barreja de música i activisme. ‘Música para muñecas’ és el nom que presenta aquest darrer àlbum i que no deixa de ser una irreverent proposta que gira entorn de les experiències vitals de l’artista dissident del gènere que mira de tirar endavant a una gran metròpolis. ‘Música para muñecas’ és un discurs a favor dels drets de la comunitat queer que juga amb sons àcids i percussions hardcore.

La DJ veneçolana, resident de la coneguda festa queer barcelonina, aterra a l’escenari SonarPark de Nissan el pròxim divendres 13 de juny al Sónar de dia. Especialitzada en música de ball contundent, però, a la vegada, emocional i sentimental, presentarà la seva proposta propera a l’electrònica i a la percussió de Llatinoamèrica. Gran part de la seva trajectòria l’ha desenvolupat a Colòmbia, país que la va portar dins del circuit de música electrònica underground que podrem escoltar al seu debut al Sónar, amb unes expectatives altes per part de la DJ i també productora que forma part del col·lectiu queer i de les dissidències llatines insurgents.

La combinació d’ambdós artistes es podrà gaudir a partir d’una proposta hipnòtica, evocadora i espiritual de música house, de la mà de dues ments brillants lligades al llegat queer i radical del gènere que volen reivindicar i fer valdre. Una música captivadora on a través de sessions house escoltarem unes melodies alliberadores amb una combinació de la música de ball discreta i funcional i psicodèlica de la Jennifer. La seva sessió tindrà lloc el pròxim dijous 12 de juny a l'escenari SonarVillage d’Estrella Damm del Sónar de dia.

Punt lila i LGTBIQ+: "No callem"

Com és habitual en festivals d’aquestes dimensions, el Sónar comptarà com en els darrers anys amb un punt lila i LGTBIQ+ per tal de mantenir un ambient segur i respectuós per a totes les persones, disposant de protocols d’actuació per respondre davant agressions sexuals i LGTBIfòbiques sota el protocol No Callem. Així, totes les persones que visquin o detectin un intent d’agressió o comportament inapropiat, sigui físic o verbal, per raó de gènere o identitat sexual, al Punt Lila i LGTBIQ+ de Sónar de Dia i Sónar de Nit, personal format especialment estarà disponible per ajudar a qui ho necessiti. Des del Sónar es fa una crida a totes les persones assistents al festival per tal que es comportin de manera respectuosa i responsable amb la resta del públic i el personal, per tal de garantir una experiència segura i satisfactòria per a tothom.

Nous artistes confirmats

Per la polèmica d’enguany amb el fons KKR i la baixa de 33 artistes que ha declinat la seva participació en el Sónar, els organitzadors i programadors del festival han afegit nous artistes que es podran escoltar aquest pròxim cap de setmana com són Ángel Molina, Modeselektor DJ set i Perel.