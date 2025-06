El Primavera Sound 2025 no fa pujar el català a l'escenari

El Primavera Sound 2025 tindrà una presència mínima de la llengua catalana als seus escenaris. El festival, que comença aquest dimecres al Parc del Fòrum, aglutinarà fins a 160 artistes durant quatre dies: del 4 al 8 de juny. De tots ells, només un 10% són bandes catalanes: 17 grups o artistes. Ara bé, d'aquests, només quatre fan servir el català com a idioma principal. Encara que sembli mentida, el festival ha ampliat la presència de grups del país respecte dels vuit artistes catalans que van participar en la darrera edició.

Els quatre grups que fan servir el català són The Crab Apples, Llum, Maig i Fades, i no tots de forma exclusiva. A diferència de l’any passat, i tret de La Casa Azul i Llum no hi ha altres noms del panorama musical català als escenaris principals. Així doncs, l'immens programa de concerts del PS inclou una petita proporció d’artistes catalans, només una part dels quals canten en aquesta llengua.

Quins són aquests grups catalans que participaran del festival? La Casa Azul (aquest dimecres, en la jornada inaugural gratuïta), el dj John Talabot, The Crab Apples, Guineu, Llum, Tetas Frías, Heal, Dame Area, Ciutat, Lumiere (artista argentina establerta a Barcelona), Sistema de entretenimiento, Jehia (artista nascuda al Caire i establerta a Barcelona), Kinetic, LANAV, Maig, klara missyle (italiana establerta a la ciutat) i el nou projecte de Núria Graham, Red Stamp (en aquest cas, a la Sala Apolo).

A banda, el festival ha anunciat a última hora la participació de Rigoberta Bandini, que se suma a la quota d’artistes catalans, tot i que de manera testimonial, amb un showcase de 30 minuts en un petit emplaçament del recinte, The Levi’s plaza.

Tal com ha recollit l'ACN, el Primavera Sound s'espolsa les puces de sobre i ha deixat clar que, "com sempre", són "un festival orgullosament Creat a Barcelona i això no es refereix únicament a l'equip del festival, a la producció i als valors, sinó als i les artistes que programem". Les dades, però, mostren un altre escenari.

El català, poca presència en els dies forts

Un dels elements clau d'un esdeveniment crucial com el PS és l'horari i el dia en què es programen els grups o els artistes. Des del Primavera Sound han relatat a l'ACN que al cartell del festival "no hi ha lletra petita". Tot i això, les franges horàries existeixen.

Argumenten que els programadors "depenen dels cicles de publicacions de discos i de les gires dels grups de casa nostra", i així expliquen que a l'edició de 2024 es comptés durant els tres dies forts amb alguns noms de més volada -com Guillem Gisbert, Mushka o Ferran Palau- mentre que enguany, tret de John Talabot, l’altre ‘cap de cartell’ català -La Casa Azul- actua en la benvinguda gratuïta del festival d’aquest dimecres. "Enguany és cert que hi ha grups més d'emergents", constaten des de l’organització.

Per últim, des del PS manifesten que sempre "hi ha la voluntat i la responsabilitat, fins a cert punt, de mostrar al nostre públic quina és l'escena catalana i proporcionar als grups d'aquí aquesta plataforma", i "fer petites picades d'ull com per exemple obrir el festival el pròxim dimecres amb l'actuació d'una artista com Llum, que exemplifica molts dels valors que volem transmetre de diversitat, de risc i també de treure pit de ser d'on som, és la millor manera de demostrar-ho".