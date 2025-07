D'AlphaSniper als ultres de Torre Pacheco

Mans al cap, exclamacions i dissertacions d'experts a tertúlies radiofòniques i televisives amb la situació de Torre Pacheco. Un dels elements clau de l'anàlisi ha estat la situació viscuda a les xarxes socials amb exaltacions d'ultradreta, amb convocatòries reaccionàries i missatges xenòfobs difosos per canals amb centenars de milers de persones. Fa mesos que en espais com Next alertem de la fatxosfera, dels seus actors principals i de les línies de conversa que segueixen en aquests canals. Que hagin desembocat en una situació racista com la de Múrcia no hauria de sorprendre ningú, però l'anàlisi encara sembla el d'haver descobert com funciona la roda en plena era industrial.

De tot plegat n'hem d'extreure un resultat: no calen debats per determinar que existeixen aquests grups, aquest caldo de cultiu a les xarxes socials, ni prendre la temperatura xenòfoba a les plataformes. Com assenyalava Ferran Casas al seu Despertador, una de les pel·lícules més destacades de les últimes setmanes, Mountainhead, posa en ridícul els magnats tecnològics que juguen amb unes eines que ja se'ls han descontrolat. No poden controlar el monstre que han creat. Una espècie de Frankenstein que fa el que vol, perquè existeix un factor més important per damunt de tot: no ha tingut els tallafocs necessaris.

La feina de formiga que ha fet la ultradreta per captar el públic adolescent i juvenil durant anys ha desembocat en aquest clima que s'ha traslladat als carrers. Evidentment, no han conquerit Barcelona o Madrid, però la situació a Torre Pacheco no és menor. La ferida és profunda i les reaccions d'esquerres, antiracistes o, si més no, abocades al seny i a assenyalar les bajanades xenòfobes han estat molt fluixes.

L'oceà digital requereix força, capacitat de comunicació i de rebatre, amb les armes disponibles, uns elements antidemocràtics que han arrelat amb potència i no fan figa a l'hora d'expandir-se. Són el virus de The Last of Us i molts fan veure que només és un refredat, una espècie de febre antidemocràtica que passarà amb altivesa i quatre discursos fets des de tribunes que no tenen incidència real en els escenaris reals on cal combatre aquests discursos.

Un exemple d'aquesta situació, que cada dia viuen els nostres adolescents i joves, l'ha protagonitzat la influencer Marta Díaz. Aquesta darrera setmana, la creadora de contingut va patir una situació de perill a l'estació de Sants, on van intentar robar-li la maleta. El seu germà, un altre conegut creador de contingut, va regalar-nos aquest missatge a la plataforma X.

"Han intentat robar a la meva germana Marta a Barcelona i s'ha “salvat” gràcies a un noi que l'ha ajudat. No poso aquest tuit perquè endevineu la nacionalitat del lladre, ja ho sabem tots. Poso aquest tuit perquè si tu ets el noi que ha ajudat a la meva germana i tens prova d'això, parla'm al DM d'Instagram, vull fer-te un regal", va escriure en aquesta piulada. L'element principal, a part de voler convertir-se en un xèrif que dona una recompensa a algú per ajudar a un familiar, com si fos el segle XIX, és la frase sobre "la nacionalitat del lladre".

Alex Chiner, un credor català, li va respondre amb contundència: "No em queda clar si això és perquè sapiguem que la teva germana ha anat a l'aniversari de Lamine Yamal, si és un tema personal teu contra una certa nacionalitat o totes dues coses. Mar de dubtes". La resposta d'AlphaSniper -germà de Marta Díaz-, va ser violenta, perquè l'Alex s'havia de centrar en "les seves ximpleries" i que si el vacil·lava "li treia en dos paràgrafs". Sembla una anècdota, però no ho és.

Influencers amb milions de seguidors propaguen aquests missatges xenòfobs, amagats en contingut que acaba viralitzant-se i el debat es mou en altres qüestions i no en les important. L'AlphaSniper és un dels creadors que va marxar a Andorra per tributar menys i autor del vídeo "Cinc coses que odio del meu Lamborgini Huracan Performante". Aquest personal és els que després marca certa agenda social que un públic majoritari compra. El problema no són ells (només), el problema és quin contrapoder tenen perquè no segueixin passant més Torre Pachecos.

