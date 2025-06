Bad Gyal estrena primera cançó en solitari en molt de temps

La cantant Bad Gyal, Alba Farelo, ha estrenat aquest divendres el nou single Da me. Després de més d’un any carregat de col·laboracions, ara Bad Gyal torna amb una cançó en solitari. Segons han explicat en un comunicat, amb Da me Farelo inicia una nova etapa perquè comença a treballar amb els productors Jorge Milliano i Cromo X amb la construcció d’un so que rescata "l’essència del reggaeton antic fusionat amb el bolero".

El videoclip de la cançó, ambientat en una casa amb vida per la sensualitat de la cantant, ha estat dirigit pel duo creatiu TORSO i combina la coreografia “magnètica” amb una estètica “afilada”. El pròxim concert de la cantant a Barcelona serà el 20 de juny al Share Festival. Segons han explicat en un comunicat, l’artista es va preparar físicament durant diverses setmanes per poder executar les escenes acrobàtiques del vídeo.