Si no existís Cecilio G se l'haurien d'inventar: va als Mossos a denunciar la pèrdua del DNI i acaba a la presó

Un dels rapers i artistes de música urbana més transgressors, polèmics i icònics de Catalunya, Cecilio G, ha ingressat a la presó després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin en una comissaria de Barcelona. Segons ha avançat El Caso, el cantant va desplaçar-se a l'edifici policial el passat 10 de juny per denunciar que havia perdut el DNI.

Els agents el van atendre, però mentre col·locaven les seves dades els va saltar un avís que establia que Juan Cecilia Ruiz, nom real de l'artista, tenia un requeriment judicial pendent. Això l'obligava a romandre a la presó fins a nou avís. És més, ja ha ingressat en un centre penitenciari segons les fonts policials dels Mossos d'Esquadra consultades per l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Ceci tenia vigent una condemna de 22 mesos de presó per un delicte de robatori amb intimidació. Un fet que no va recordar a l'hora de visitar una comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar que havia perdut o li havien robat el document d'identitat.

Cecilio G, un artista caòtic i excèntric

No és la primera vegada que l'artista nascut al barri del Poblenou de Barcelona ha entrat a la presó. El 2018 ja ho va fer a Puig de les Basses per dos delictes. Un comès el 2013, pel qual se'l va condemnar per robatori amb força. El segon, dos anys després, el 2015, per un delicte d'amenaces ocorregut al metro de la capital catalana.

La llista de conflictes amb les autoritats policials és llarga. La més mediàtica, però, va ser el 2022, mentre se celebrava el festival Sónar a Barcelona. Cecilio G va acabar denunciat i arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després d'agredir un vigilant i un mosso d'esquadra. També el van detenir per masturbar-se, precisament en el mateix festival, mirant una noia.

Aquella actuació al certamen barceloní d'ara fa tres anys el va situar en una òrbita encara més excèntrica. Membre de la generació més punk de la música urbana, va ser coetani de la generació de Yung Beef, Bad Gyal, la PAWN GANG o els PXXR GVNG a la capital catalana.

La seva excentricitat es veu reflectida en les lletres, els videoclips o en les seves publicacions a totes les xarxes socials. No és cap broma radiografiar la seva discografia: Cecilio G té 53 àlbums, mixtapes o EPS publicats, la majoria dels quals es poden trobar a Spotify o a YouTube.

Diversos temes seus són icònics en el sector, citats per artistes de renom com C. Tangana. També va ser protagonista d'una gran rivalitat -van arribar a les mans i a diversos vídeos de baralles, amenaces o agressions- amb els membres de la PXXR GVNG.