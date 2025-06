Mushkaa, Rusowsky o Paco Amoroso refrescaran un Vida Festival ple de concerts que aposten pel talent local

L'estiu és ple de festivals arreu del territori, però cada un d'ells té una essència diferent que els fa especials. Fugint de grans noms, com el Sónar o el Primavera Sound, hi ha altres dates assenyalades que, a banda de portar grans veus internacionals, també aposten pels talents locals i emergents. Un exemple és el Vida Festival, que se celebra el 3, 4 i 5 de juliol a Vilanova i la Geltrú.

En un espai marcat pel camp i el pícnic, a la Masia d'en Cabanyes, s'instal·len grans escenaris (i també de petits) per acollir música de tota mena: des de pop, indie o jazz, passant també pel rock o la música electrònica. Però la música sempre ha d'anar acompanyada d'un bon ambient: llumetes, palès de fusta, gespa, foodtrucks... La manera més encertada de presentar un festival d'estiu.

Però tornant a la música, el Vida Festival acull diversitat d'artistes. Des d'artistes reconeguts internacionalment, com és el cas de la banda britànica Supergrass o l'argentí Paco Amoroso, fins a grans noms catalans, com la Mushkaa, que ja fa dos estius que ha revolucionat el panorama musical, dins i fora del territori. Però al cartell trobem molts altres exemples, com el cantant i productor madrileny Rusowsky, que amb una estètica underground ha aconseguit barrejar estils de música com el techno, R&B i el hip-hop.

El festival que va veure créixer la Rosalia o la Julieta

Si una cosa té el Vida que el fa especial, és que durant tres dies es converteix en el bressol d'artistes joves, emergents o amb una carrera musical acabada d'engegar. És l'exemple de la Rosalia, que va tocar el 2017 en un petit escenari amb forma de vaixell, amb poc més d'un centenar de persones i en què, els afortunats de primera fila, la tenien a menys de dos metres de distància. Una estampa que s'allunya del multitudinari Motomami World Tour, el 2023.

En Vilanova i la Geltrú, Vida Festival, 1 de julio d 2017, en medio de un bosque, atardeciendo, ella sobre una barca, idílico... estaba d pie justo detrás d la fila d sillas, cerca, a unos 20 metros... me tuvo con el nudo en la garganta desde minuto 1 hasta el final, tremendo 😭 pic.twitter.com/KAdbMsBPMd — Miguel Galván (@miguel_galvan_) February 25, 2020

Un altre exemple podria ser la Julieta, que junt amb altres artistes com la Mushkaa, formen part de la famosa Banda del Pati, que ha revolucionat l'escena Urban del nostre país. Doncs tot just quan començava el seu boom en el panorama musical el 2023 (recordem que acabava de treure No M'estima+, que a hores d'ara acumula 6 milions de reproduccions), també va passar per un dels escenaris del Vida Festival.

Svetlana, l'aposta catalana pel Vida Festival 2025

Si mirem la lletra petita del cartell del Vida, trobem la màgia de la música en directe: artistes emergents en els escenaris petits de grans festivals. No hi ha millor sensació que descobrir un grup o un cantant que t'agradi, in situ, muntant el show a dalt d'un escenari. Aquest any, però, és el torn d'Svetlana, el duet que ha revolucionat Poblenou.

Van començar en escenaris "cutres" a les festes majors dels barris de Barcelona, però han aconseguit crear una marca personal inconfusible, i actualment acumulen més de 40 mil oients mensuals a Spotify. Amb les seves lletres, critica la ciutat des de l'òptica d'una "moderneta" barcelonina que hi viu. Ho van petar amb l'àlbum Marrana (2024), i ho estan fent ara amb el seu últim llançament Sarnalona. I, qui sap, potser en dos anys formen part dels grans noms de la música catalana.

Molt més que música: el Vida de dia és el preferit per les famílies

A banda de música, concerts i punxadiscos, el Vida també ofereix moltes altres activitats. Enfocat a les famílies, en l'espai anomenat El Niu, es realitzen tallers i activitats pels més petits: música, teatre, creació d'instruments, jocs en equip... Però també pots trobar paradetes de petites marques, o una oferta gastronòmica àmplia. A més, les zones de pícnic també ofereixen diferents zones de descans per relaxar-se i recuperar energies pels concerts.