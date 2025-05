The Offspring i Simple Plan actuaran al Pavelló Olímpic de Badalona el 27 de setembre

El grup de punk rock The Offspring torna a Catalunya per actuar al Pavelló Olímpic de Badalona el 27 de setembre en el marc de la gira Supercharged Worldwide 2025. Un dia abans, els autors de populars cançons com The kids aren't alright, Pretty fly (for a white guy) o Self esteem tocaran al Palau de Vistalegre de Madrid. The Offspring, liderat per Dexter Holland i Noodles, presentaran el seu recent disc Supercharged i interpretaran també els grans èxits. Els canadencs Simple Plan actuaran juntament amb els californians en les dues dates.