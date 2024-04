El català s'enforteix a la Viquipèdia

Buscar informació a internet i fer servir la Viquipèdia és molt habitual. Creada l'any 2001, aquesta pàgina s'ha convertit en la font de consulta més popular arreu del món gràcies a estar disponible en 326 idiomes. Tot i això, no tots els perfils són idèntics independentment de llengua amb la qual estan redactades, sinó que cada una compta amb articles diferents que tracten amb més o menys profunditat el mateix tema. I el català, una de les llengües més potents de tot el sistema de Wikipedia en general, segueix enfortint-se.

Més progrés històric per a la Viquipèdia en català!



L'octubre de 2022 vam situar-nos entre les 10 millors llengües del món en el rànquing de qualitat dels 10.000 articles essencials, el més complex en completesa.



Avui us podem anunciar que ja en som la cinquena! pic.twitter.com/oF0fIbzCHD — Viquipèdia (@Viquipedia) April 16, 2024

En una classificació feta per la mateixa Viquipèdia en el que analitza la qualitat dels 10.000 articles considerats com a essencial, la llengua catalana ha estat valorada com la cinquena millor per a informar-se en aquesta plataforma. L'estudi, centrat en el nombre total, la profunditat i l'allargada dels articles, ha situat el nostre idioma com un dels més ben valorats de tota la pàgina, per davant del francès, japonès, rus o alemany, entre altres.

En l'anterior classificació de l'octubre de 2022, el català ocupava la desena posició i, ara, només es troba superada pel serbi, l'anglès, l'espanyol i el xinès. Tot i això, aquests resultats no són res més que el fruit de l'esforç de diversos viquipedistes que han dedicat el seu temps en millorar l'espai informatiu en llengua catalana, augmentant el nivell del català a internet.