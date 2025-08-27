Pas de Google amb el català: traducció de converses en temps real

Google Translate farà pròximament un pas endavant amb el català amb un nou sistema d'intel·ligència artificial que permetrà tenir traducció simultània en converses en temps real. Aquesta prestació, a través de l'aplicació, donarà la possibilitat de tenir una traducció amb àudio i amb subtítols en pantalla. La funció estarà disponible en uns 70 idiomes, entre els quals ja hi ha el castellà, l'àrab, el francès, l'hindi o el coreà.
Segons ha informat la commuinity mànager de l'aplicació, la traducció simultània els pròxims dies ja estarà operativa per als usuaris de l'Índia, els Estats Units i Mèxic. A banda del català, l'app incorporarà també altres idiomes nous d'arreu del món entre els quals n'hi ha dos de nacions de l'estat espanyol, el gallec i el basc.
Com funcionarà la traducció simultània?
Cal obrir l'aplicació Translate per a Android o iOS, seleccionar la funció "Traducció en directe". Tot seguit, s'han de triar les llengües que vols traduir i començar a parlar. L'aplicació farà una traducció simultània en veu alta i, alhora, permetrà veure la transcripció de la teva conversa en els idiomes seleccionats.
Google Translate, segons han informat, serà capaç d'identificar les pauses, els accents i les entonacions de la conversa. L'eina és apropiada per a persones que naveguen habitualment per internet i pot esdevenir, també, un aliat per aprendre i practicar nous idiomes. "Translate ara pot crear sessions de pràctica d'escolta i expressió oral a mida, són pràctiques interactives que es generen sobre la marxa i s'adapten al nivell d'habilitat", ha expressat Google en un comunicat.
La prestació, per tant, permetrà tenir una conversa natural, una de les dificultats que, segons diuen, troben els usuaris. "Hem sentit que l'habilitat més difícil de dominar és la conversa, concretament, aprendre a escoltar i parlar amb confiança sobre els temes que t'importen. Per això, avui estem provant una nova funció de pràctica d'idiomes dissenyada per ajudar-te a assolir els teus objectius", han explicat.