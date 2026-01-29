Tendències en seguretat física el 2026: informació clau per a les empreses

El 2026, la seguretat física evoluciona més ràpidament que mai. Les empreses ja no depenen únicament de mesures tradicionals com panys, vigilants i càmeres de CCTV. Ara, les organitzacions protegeixen les persones, els actius i la informació mitjançant tecnologies intel·ligents, sistemes integrats i models de servei innovadors. El següent article examina les principals tendències que estan transformant les operacions de seguretat física.
Anàlisi predictiva de seguretat basat en la intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial (IA) ja no és un concepte futurista en l’àmbit de la seguretat. Les organitzacions utilitzen actualment aquesta tecnologia per supervisar les seves instal·lacions mitjançant nous mètodes. Els sistemes basats en IA processen seqüències de vídeo en temps real per identificar amenaces a la seguretat i predir incidents abans que es produeixin. Els sistemes d’IA en entorns minoristes rastregen les activitats de furt i els moviments de multituds per permetre la intervenció primerenca del personal de seguretat. Els sistemes d’anàlisi predictiva en infraestructures crítiques detecten patrons de moviment anòmals, fet que permet als equips de seguretat aturar entrades no autoritzades i intents de sabotatge.
Les investigacions indiquen que els sistemes de vigilància basats en IA aconsegueixen una reducció del 90 % de les falses alarmes. Això ajuda les organitzacions a reduir les despeses operatives i a assignar el personal a tasques de més valor. Més enllà de les seves capacitats de detecció, els sistemes d’IA permeten a les empreses integrar informació de diverses fonts, com ara el control d’accés, els sensors ambientals i les plataformes de xarxes socials, per dur a terme una avaluació integral de les amenaces.
Les organitzacions que vulguin mantenir-se al capdavant de les amenaces avançades han d’adoptar la seguretat predictiva com una mesura de seguretat clau per al 2026.
Convergència de la seguretat física i la ciberseguretat
La convergència de la seguretat física i la ciberseguretat és un dels canvis més significatius en l’estratègia de seguretat. La combinació de dispositius connectats, sistemes d’IoT i tecnologies d’edificis intel·ligents crea nous reptes, ja que fusiona els riscos de la seguretat digital amb les vulnerabilitats dels sistemes físics. Les càmeres de seguretat que queden inutilitzades a causa de ciberatacs creen oportunitats perquè els intrusos físics hi accedeixin, mentre que els hackers que obtenen credencials de control d’accés poden utilitzar-les per accedir als sistemes informàtics.
Una enquesta de Deloitte va revelar que el 70 % dels experts en seguretat identifiquen la convergència biofísica com la seva màxima prioritat per aconseguir una reducció global del risc. De cara al 2026, les organitzacions establiran centres d’operacions de seguretat (SOC) integrats, que uniran els equips de ciberseguretat i de seguretat física sota una plataforma comuna. Aquest enfocament combinat permet respondre de manera més ràpida als incidents, millorar la gestió del risc i garantir el compliment normatiu.
Control d’accés centrat en la identitat
Els sistemes de control d’accés han evolucionat cap a models basats en la identitat que substitueixen els mètodes tradicionals, com les targetes d’identificació i els codis d’accés. Els sistemes moderns de control d’accés utilitzen tres tipus d’autenticació: la identificació biomètrica, l’autorització mòbil i l’avaluació de patrons de comportament. Un sistema de seguretat només autoritza l’entrada quan els usuaris coincideixen amb la seva ubicació prevista, compleixen els horaris d’accés establerts i mostren un comportament de moviment habitual.
L’adopció de l’autenticació biomètrica mitjançant reconeixement facial i tecnologia d’escaneig de l’iris continua creixent en l’entorn corporatiu a un ritme anual del 30 %. Les credencials mòbils funcionen com a mètodes d’autenticació segurs, ja que els usuaris hi poden accedir mitjançant telèfons intel·ligents i dispositius portàtils. Les organitzacions han d’establir sistemes sòlids de protecció de dades, ja que les preocupacions sobre la privadesa continuen afectant en les seves operacions. La integració de sistemes d’identitat permet a les empreses evitar l’accés no autoritzat i identificar amenaces internes.
Sistemes de seguretat habilitats per al núvol i la perifèria
Els sistemes de seguretat funcionen actualment mitjançant la combinació de tecnologies de computació al núvol i de computació a la perifèria. Les plataformes basades en el núvol permeten a les organitzacions supervisar i controlar múltiples ubicacions des d’un punt central, alhora que ofereixen una escalabilitat flexible i un manteniment simplificat. La computació a la perifèria permet el processament de dades en temps real a nivell del dispositiu, minimitzant els retards en el processament. El personal de seguretat rep alertes immediates de les càmeres habilitades per a la perifèria que detecten anomalies de moviment sense necessitat d’un accés constant al núvol.
La implementació de solucions híbrides de núvol i perifèria proporciona una major resiliència davant de fallades del sistema, ja que els dispositius perifèrics mantenen la seva funcionalitat fins i tot quan fallen les connexions de xarxa. Segons Allied Market Research, el mercat de la seguretat física basada en el núvol assolirà un valor de 14.000 milions de dòlars el 2026, fet que demostra el creixent interès del mercat per aquestes solucions. Les organitzacions que adopten solucions de núvol i perifèria aconsegueixen una excel·lència operativa i milloren la seva capacitat de resposta davant amenaces canviants.
Les empreses de telecomunicacions com a proveïdores de seguretat física
El mercat de la seguretat física va experimentar un canvi important quan les empreses de telecomunicacions van començar a oferir serveis de seguretat als seus clients el 2026. Aquestes empreses utilitzen les seves xarxes de fibra òptica, centres de dades i infraestructures de núvol per oferir videovigilància com a servei (VSaaS) i solucions de seguretat integrals. El model basat en serveis permet a les organitzacions externalitzar les operacions de vigilància, així com les funcions d’emmagatzematge i anàlisi, a proveïdors de serveis fiables.
Les solucions de seguretat de les telecomunicacions ofereixen escalabilitat, supervisió en temps real i una integració fluida amb els sistemes informàtics existents. Per exemple, una empresa pot instal·lar càmeres d’alta definició en múltiples ubicacions, emmagatzemar les dades de manera segura en núvols de telecomunicacions i accedir a anàlisis avançades sense haver de mantenir servidors locals costosos. Aquest canvi és especialment rellevant per a sectors amb operacions distribuïdes a gran escala, com la logística, el comerç minorista i la indústria manufacturera. En combinar les capacitats de connectivitat amb l’expertesa en seguretat, les empreses de telecomunicacions estan redefinint el paper tradicional de la seguretat física.
Conclusió
La seguretat física el 2026 es basa en tres pilars fonamentals: intel·ligència, integració i innovació. Les organitzacions utilitzaran l’anàlisi predictiva de vídeo amb IA per anticipar amenaces, mentre que els sistemes de seguretat física i cibernètica convergiran en plataformes de protecció integrals. La combinació de sistemes de control d’accés basats en la identitat amb mètodes d’autenticació personalitzats reforça la seguretat, mentre que la infraestructura de núvol i perifèria ofereix solucions adaptables i fiables.
El mercat de la seguretat ofereix ara més opcions a les empreses, ja que les companyies de telecomunicacions han entrat en el sector com a proveïdores de seguretat. Les organitzacions que adoptin aquests avenços en seguretat aconseguiran una millor protecció dels seus actius, un rendiment operatiu superior i una posició estratègica més sòlida en un entorn d’amenaces en constant evolució.