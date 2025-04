A favor d'un Sant Jordi km 0

Cada Sant Jordi és una oportunitat única per renovar el compromís amb la literatura, però potser ha arribat el moment d'anar més enllà i celebrar un Sant Jordi de quilòmetre zero. La situació precària de la llengua i la cultura ens crida a apostar explícitament pels autors dels Països Catalans i per les editorials independents que s'esforcen dia rere dia per mantenir viva la cultura pròpia.

El món editorial actual està dominat per grans multinacionals que marquen tendències, imposen títols i controlen el mercat amb promocions agressives. Enmig d'aquesta competència desigual, les petites editorials del país fan una feina valuosa i sovint heroica per donar veu a autors que, d'altra manera, restarien invisibles.

Igual com ja fa temps que la societat s'ha acostumat a consumir conscientment productes de proximitat, especialment en l'àmbit de l'alimentació, és possible aplicar aquest mateix criteri a la cultura en general i la literatura en particular. El Dia del Llibre i la Rosa es presenta com un moment ideal per fer aquest gest conscient i reivindicatiu: deixar, encara que sigui només per un dia, les traduccions dels grans best-sellers i les novetats d'editorials globals per prioritzar la literatura en català, feta aquí, pensada aquí i publicada per editorials que contribueixen a fer viable l'ecosistema literari dels nostres territoris.

Quan es tria un llibre escrit per autors del país i editat localment, no només es gaudeix d'una bona lectura; també es defensa un model cultural més sostenible, que beneficia tota la cadena: autors, editors, llibreters i lectors. Així es crea una xarxa que enforteix la identitat cultural i garanteix el futur d'una literatura diversa, autèntica i propera.

Celebrem, doncs, un Sant Jordi de quilòmetre zero, un dia per redescobrir i valorar la literatura que ens parla directament, amb veu pròpia i autèntica. És només un dia, però el seu impacte pot durar tot l'any.