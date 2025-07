Núria Cuxart Ainaud, infermera doctora honoris causa

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha investit a la infermera Núria Cuxart Ainaud honoris causa. El reconeixement a la seva trajectòria d’infermera clínica, docent, investigadora i gestora és alhora donar valor a qui ha contribuït a conceptualitzar el professionalisme de la infermeria a Catalunya els darrers cinquanta anys però transcendint a la societat en defensar del valor de tenir cura. És un homenatge a una generació d’infermeres de Catalunya competents, compromeses i resilients. Aquesta investidura és el millor regal del 50è aniversari d’estudis d’Infermeria a Vic, a Osona.

Aquest reconeixement és una fita històrica a Catalunya, és el primer honoris causa d’una universitat catalana a una infermera catalana i el cinquè a Espanya per una infermera de l’Estat. L’any 2017 la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) va concedir a Linda Aiken, infermera Nord-americana l’honoris causa. Núria Cuxart Ainaud forma part d’una generació excepcional d’infermeres que l’han rebut: Rosamaria Alberdi Castell, María Teresa Moreno Casbas, Adela Zabalegui i Paz Mompart García.

Núria Cuxart va estudiar Infermeria a la UNED fins a l’any 1976. Es considera de la “Generació del 1977”. Va especialitzar-se en pediatria. Va cursar posteriorment Humanitats i estudis de doctorat de Ciències Humanes i Jurídiques. Va treballar més d'onze anys a l’Hospital Clínic de Barcelona com infermera clínica i supervisora. Durant 15 anys va ser la directora d’infermeria de l’Hospital de Mollet. El seu lideratge ha sigut determinant en situar les infermeres en la màxima excel•lència professional i garantint la major qualitat en les organitzacions. A través de les institucions col·legials d’Infermeres i Infermers de Barcelona i de Catalunya, com a degana de Consell, impulsà múltiples projectes de desenvolupament professional de la professió infermera. Liderà, sempre cooperativament, el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya, amb una intencionalitat clara de maduresa de la professió amb capacitat d’autoregulació.

Núria Cuixart Ainaud ha estat i continua sent una referent a escala nacional, estatal i internacional de la prescripció infermera, regulada finalment l’any 2018. El procés per trobar el consens va ser llarg, complex i el seu lideratge infatigable, solvent, dialogant va contribuir a posar d’acord a les institucions, als partits polítics i a les altres professions, destacant la professió mèdica.

Darrere de moltes de les realitats consolidades actuals de la professió hi ha l’empremta de Cuxart. La infermera gestora de la demanda, del triatge a urgències, a l’atenció a les emergències extrahospitalàries, l’acreditació de pràctiques en teràpies naturals o la gestió de la imatge corporal. La plataforma Infermera virtual també porta el seu segell.

Cuxart ha sigut guia i far del Model d’especialitats infermeres a Catalunya. Ella ha participat o impulsat grups d’interès: espais de Deliberació Compartida-Col·lectiu Minerva, Grupo 40+ Iniciativa Enfermera, Foro enfermero o Red para el Cambio.

Cuxart ha sigut docent de les Facultats d’Infermeria de la Universitat de Barcelona i de la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. La seva recerca està centrada en l’ètica i els valors de la cura. Divulgadora incansable del poder de la cura personal, familiar, comunitari que la porta a una llarga trajectòria de formació postgraduada i a múltiples seminaris internacionals. Transcendeix el professionalisme infermer i el situa en l’àmbit sociopolític. En el seu parlament en l’acte d’investidura comparteix el seu pensament del poder seductor de la cura, el tenir cura i la cura infermera, la capacitat transformadora de la cura i la revolució que és el tenir cura.

Citant Cuxart: "La cura… un bé social intrínsec a la persona, una postura moral de la societat i les seves institucions polítiques i socials. En definitiva, un conjunt de sensibilitats que totes les persones, i també les institucions, haurien de desenvolupar" (2016).

Ha promogut i assessorat tècnicament el Diccionari d’Infermeria del Centre de Terminologia de Catalunya, TERMCAT. Cuxart defensa la llengua catalana com a poder central transformador i generador de realitats. L’any 2008 el TERMCAT defineix el mot “infermeria” com a “disciplina que té per objectiu tenir cura de la persona que, en interacció contínua amb el seu entorn, viu experiències de salut”. Professió i país es desdibuixen en el compromís de Cuxart.

La biografia de Núria Cuxart Ainaud exemplifica l’evolució de la infermeria els darrers cinquanta anys. Des de les Escoles d’Ajudants Tècnics Sanitaris com la d’Osona creada el 1975 a la llicenciatura universitària a les Facultats d’Infermeria i els programes de doctorat. Una professió que ha revaloritzat el fet de tenir cura i l’ha situat com a centre en l’apoderament per l’autocura de les persones, de les famílies i les comunitats, en l’atenció centrada en la persona i en la malaltia aguda i crònica. Cuxart combina ciència, art, humanisme i tecnologia en l’ofici d’infermeria.

Tinc per Núria Cuxart Ainaud un respecte profund, unides pel fil invisible dels propòsits compartits.

Doctor honoris causa és una locució llatina que significa doctor per la causa de l’honor. Núria Cuxart Ainaud ens honora per la seva noble causa de defensa insubornable de la cura, del català i del país.