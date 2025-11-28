Catalunya monitorarà els discursos d'odi a les xarxes: «Posen en perill la democràcia»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a evitar que les xarxes socials siguin "centrifugadores" de la intolerància i els discursos d'odi. A més, ha advertit que aquests missatges posen la democràcia "en perill". Illa ha signat aquest divendres el primer conveni per monitorar el discurs d'odi en línia, junt amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz.
La ministra ha dit que Catalunya ja ha demostrat que sap conviure amb la diversitat i que ara cal fer-ho també en l'entorn digital. Es tracta del primer conveni entre Govern i executiu espanyol d'aquest àmbit, amb la participació de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE). A l'acte també hi ha participat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Durant el discurs de cloenda de l'acte, celebrat avui al Palau de Pedralbes, Illa ha asseverat que cal evitar que les xarxes socials "esquitxin diàriament" intolerància. Ha advertit, a més, que els discursos d'odi provoquen víctimes directes, amb noms i cognoms. En aquest sentit, el president ha subratllat que les xarxes no poden ser un "lloc sense llei ni dret".
El cap de l'executiu ha refermat que la ciutadania no pot acceptar que s'escampin mentides per Internet, ni que es generin insults ni agressions. I que, si aquestes conductes són denunciables, també ho han de ser quan es produeixen a les xarxes socials: "No les podem acceptar, no podem estar disposats a consentir-ho", ha insistit Illa.
En aquesta mateixa línia, el president de la Generalitat ha descrit l'entorn digital com un espai "hostil, d'odi i agressivitat", on sovint s'imposa al respecte i a la convivència. Illa ha advertit que aquest fet no és "casual", i ha recordat que els algoritmes fomenten, precisament, la difusió dels discursos d'odi. És en aquest marc que Illa ha reclamat evitar que l'odi "campi a plaer" per les xarxes: "No ho podem acceptar ni com a país, ni com a societat ni com a demòcrates", ha repetit, per després subratllar que cal defensar el respecte i la democràcia com a estàndards.
El president ha destacat que Catalunya és la primera autonomia que tanca un acord amb l'executiu espanyol d'aquesta naturalesa, i ha dit que espera que s'hi afegeixin d'altres territoris. Així mateix, Illa ha afegit que Catalunya no pot lluitar "sola", i ha reclamat que l'Estat i Europa siguin "fidels" a un model de convivència que lluiti contra els discursos d'odi.
Catalunya, terra d'acollida
Per la seva banda la ministra Saiz ha celebrat l'etapa que s'obre amb la signatura de l'acord, i que serveix per unir esforços "contra la xacra" que posa "en perill" la societat i la convivència, en el seu conjunt. Saiz ha manifestat que el racisme i la xenofòbia amplificats a les xarxes són "incompatibles" amb els valors fonamentals de la democràcia.
La ministra ha afegit que protegir la convivència implica protegir cada individu, i evitar que l'odi digital es descontroli no la trenqui. En aquesta línia, Saiz ha refermat que el conveni signat avui no és una opció sinó una "necessitat". Ha destacat que Catalunya hagi estat "sempre" territori d'acollida, i la diversitat en sigui un "actiu estratègic". La ministra ha apuntat que la ciutadania catalana ha demostrat que conviu "amb la diversitat", i que ara cal fer-ho també en l'entorn digital.
"És un acte de fe de la Catalunya que volem ser, lliure de prejudicis", ha subratllat Saiz, que ha refermat que es tracta d'un "pas decisiu" per implementar un enfocament "coherent" contra el racisme, la xenofòbia, el masclisme i els discursos d'odi.
Monitorar els discursos d'odi
La consellera Menor ha destacat la importància que el Govern gestioni a partir d'ara les denúncies pertinents a les autoritats perquè els actes de discursos d'odi tinguin conseqüències. La titular d'Igualtat i Feminismes ha lloat el pas que suposa el conveni. Menor ha explicat que la signatura respon a dues lògiques diferenciades i interrelacionades: la creixent inseguretat a l'entorn digital, i l'augment dels discursos d'odi. En aquest context, ha afirmat que el Govern és "conscient" de la necessitat de reforçar la vigilància a l'entorn digital. L'executiu estableix així un marc de cooperació "estable" amb el govern espanyol, i un "compromís compartit". D'aquesta manera, Catalunya podrà monitorar i analitzar amb eines "avançades" els discursos d'odi que es difonen a les plataformes digitals.