El Parlament crea una comissió d'estudi sobre el feixisme, el racisme i els discursos d'odi

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la creació d'una comissió d'investigació sobre el feixisme, el racisme i els discursos d'odi. La iniciativa, que sorgeix de l'últim debat de política general, ha rebut el vot favorable dels grups impulsors, el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP. En canvi, els grups del PP i l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra, i han coincidit a denunciar la intenció de convertir la cambra en un "tribunal" per "censurar" ideologies. Entre els objectius d'aquesta comissió hi ha el d'analitzar aquesta mena de narratives i establir eines i mecanismes per a combatre-les. També plantegen l'impuls d'un pacte nacional contra els discursos d'odi.\r\n