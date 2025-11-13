La Fiscalia contradiu el Govern i veu discurs d'odi en el gag catalanòfob de Teatro Sin Papeles

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat una denúncia contra l'obra de teatre Esas Latinas de la companyia Teatro Sin Papeles representada en un acte de l'Ajuntament de Barcelona el juliol passat. El ministeri públic entén que l'esquetx és "un discurs d'odi que no assoleix el nivell de gravetat exigit per incórrer en responsabilitat penal", i afegeix que no està "emparat" per la llibertat d'expressió. Per això insta el col·lectiu d'advocats Acció Cassandra a valorar presentar una denúncia davant "altres branques del dret".
El col·lectiu de lletrats ha considerat en un comunicat que la postura adoptada per la Fiscalia implica un "reconeixement explícit" de la discriminació del català. Si bé, discrepa de la interpretació que el Ministeri Públic fa de l'article 510 del codi penal quan afirma que la llengua no es troba entre les qualitats personals previstes com a aptes per conformar delicte d'odi.
A parer seu, la interpretació "contrasta directament" amb la sentència recent del cas dels pares de Canet, que reconeix la discriminació per raó de llengua. En aquest cas, envers persones castellanoparlants i estableix la llengua com a "factor susceptible de discriminació penal".
La Fiscalia contradiu el Govern
L'arxivament va transcendir aquest dimecres, l'endemà que el Govern fes públic el resultat de l'informe del Gabinet Jurídic sobre la peça teatral, que en el seu cas sí que emmarca en la llibertat d'expressió. Els fets van ocórrer durant la presentació de l'Informe de les Discriminacions 2024 i l'executiu va expressar el seu "profund malestar" per una obra que, segons els partits i entitats independentistes, era un "menyspreu" i una "ridiculització" dels drets lingüístics dels catalans.
La CUP va demanar llavors al Govern que denunciés la companyia Teatro Sin Papeles davant la Fiscalia per un delicte d'odi i ara han obtingut la resposta. En una pregunta parlamentària del diputat anticapitalista Dani Cornellà, el Govern explica que es va sol·licitar un informe al Gabinet Jurídic de l'executiu per analitzar si hi havia delicte d'odi. El passat 2 d'octubre es va resoldre que no s'havia comès cap delicte i que la representació teatral s'emmarcava en la llibertat d'expressió i de creació artística.
L'esquetx catalanòfob de Barcelona
A la presentació de l'informe anual de l'Observatori municipal contra les Discriminacions, un acte presidit per la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay, es va representar una peça teatral d'una companyia formada per un col·lectiu de dones immigrades d'origen llatinoamericà. Segons l'Ajuntament, expressaven "la seva mirada sobre algunes de les situacions que viuen les persones d'origen estranger quan arriben a la ciutat i que elles perceben com a discriminatori".
A l'obra, una persona intenta, en castellà, que l'atenguin serveis mèdics i administratius públics, sense èxit. En ambdós casos se li exigeix el coneixement del català, i la persona acaba atenent l'exigència obtenint el títol de C2. Després, però, tampoc aconsegueix obtenir feina, perquè en una suposada empresa se li indica que es demanava un perfil "nadiu". L'Ajuntament, davant la polèmica creada, va assumir l'error de no haver supervisat quin seria el caràcter de l'obra i va demanar disculpes a qui s'hagués ofès.