Proves de fe

A les 10.07 h d'aquest matí a la catedral de Nàpols s'ha tornat a obrar el miracle, o el "fenomen prodigiós" com el qualifica l'església; i la sang de San Gennaro, patró de la ciutat, ha tornat a rajar, dins del reliquiari on es conserva, com també es provarà cada 16 de desembre i cada dissabte anterior al primer diumenge de maig.
El cardenal metropolità de Nàpols Domenico Battaglia ha dit, plorant emocionat, i enmig de sanglots, que aquella sang pertany a tots els nens que han mort a Gaza. La fe dels napolitans es concentra en la diada d'avui, i en aquestes altres 2 cites anuals, en què s'obri el miracle i que la sang del seu patró, que va morir un 19 de setembre del 305, es liqüi.
La creença popular ha estat objecte d'estudis científics per determinar com es pot reproduir químicament el fenomen amb mètodes que ja es coneixien a l'antiguitat. Els anys 80 el Comitè Italià per la Investigació d'Afirmacions Pseudocientífiques va concloure que és atribuïble a la tixotropia, que fa que algunes substàncies puguin passar de sòlid a líquid sotmès a un esforç mecànic. La fe i la sacsejada del cardenal o del bisbe fan el fet davant dels fidels des de fa segles.
En aquests temps complicats per les certeses, has d'anar a demostrar allò que és un fet de segur, que al president de la República francesa li agradaria ser napolità i moure's sota la capa de San Gennaro. Brigitte Macron d'Emmanuel Macron pateix l'atac de la influenciadora i agitadora ultra nord-americana Candace Owens, que ha dedicat diversos pòdcasts i un llibre, on com també els ha passat a altres dones conegudes -com Michelle Obama o Begoña Gómez, les parelles dels presidents dels EUA o del govern espanyol- la història falsa que en realitat són homes que, d'amagat, han fet la transició de gènere per convertir-se en dones.
Ara, però, els Macron planten cara, després de tanta difamació, i amb el seu advocat estan disposats a enviar proves al tribunal americà on ha arribat el cas per demostrar que Brigitte és una dona. Haver de sentir a dir que de fet ets un home homosexual que va criar Emmanuel Macron per acabar-s'hi casant, o que seria el seu germà Jean-Michel que hauria fet la transició a Brigitte, és el que volen tallar d'una vegada per totes.
L'extrema dreta destarota el panorama i fa mal també al col·lectiu transsexual en el que considera una aberració. Tornant enrere acabarem a l'època victoriana quan Òscar Wilde patia presó per la seva homosexualitat. Anar enrere navegant enmig de mentides, insults, atacs sense sentit. Que San Gennaro aturi el terratrèmol com feia amb el Vesuvi!