El 26è Alhambra Festival Jazz Vic programa una vintena de propostes que exploren les noves tendències del jazz

L'Alhambra Festival Jazz de Vic ha donat a conèixer el programa de la seva 26a edició, que tindrà lloc del 2 al 12 de maig en quatre espais diferents de la capital osonenca. El festival comptarà amb una vintena de propostes nacionals i internacionals, on aquest any hi ha una presència significativa de músics de l'escena nòrdica del jazz de nova creació. Alguns dels noms que actuaran al certamen són Horse Orchestra, Enemy, Kit Downes Organ Solo, Underpool Live Recording: Cesar Joaniquet Quartet, John Butcher i Chris Corsano i Ray Of Light. El festival s'inaugurarà el 2 de maig amb el tradicional Pianíssim, en aquesta ocasió amb Freedom First, on el músic català Albert Marquès presentarà en directe el disc gravat amb Keith LaMar.

