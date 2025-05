Alpens es prepara per a una nova edició del Pixa't de riure! Festivalet internacional de l'humor

Els dies 6 i 7 de juny, Alpens, al Lluçanès, tornarà a ser l'escenari del Festivalet Internacional de l'Humor Pixa't de riure!, un esdeveniment amb ànima rural dirigit a un públic familiar. Impulsat pels artistes Abraham Arzate i Gerard Garcès, i un equip entusiasta de creadores i col·laboradores, va néixer amb la voluntat de situar l'humor com a eina de transformació social, dinamitzar la vida cultural rural i fer arribar el clown a tothom. El festival, que arriba a la 4a edició, continua mantenint el compromís amb la solidaritat, la paritat, la inclusió, la creativitat i la sostenibilitat.

Dos artistes internacionals estrenaran el vespre del divendres 6 de juny amb la companyia Mundo Costrini. Inspirat en el cinema mut i els dibuixos animats, Los Crazy Mozart farà al públic còmplice d'una simfonia de gags i situacions absurdes amb dos pallassos que faran tot el possible per sobreviure a un caos musical. És el quart espectacle de la companyia, dirigida per Sebastián Guz, clown reconegut internacionalment amb més de 20 anys de trajectòria per festivals de tot el món. Abans, i com a novetat, s'obrirà el festival amb una funció de tarda al Ramal, a l'aire lliure.

Els espectacles es repartiran entre espais tan singulars com el Teatre El Casino, els jardins de la Torre i la plaça Major, amb propostes itinerants i fixes que connecten públic i entorn.

Espai solidari, acampada i gastronomia

Enguany, el vessant solidari del festival ve de la mà de Pau Palaus, que també portarà el seu espectacle Embolic, amb Contaminando Sonrisas, una associació de circ social sense afany de lucre creada el 2015. Segons descriu ell mateix, l'essència de l'associació és aportar dosis de somriures a persones afectades per conflictes bèl·lics i catàstrofes naturals, i a persones que es troben en situació de risc o que són vulnerables arran de les injustícies del sistema.

A més, el Pixa't de riure! oferirà una zona d'acampada gratuïta, propostes de gastronomia local i food trucks, així com jocs i tallers per a infants.